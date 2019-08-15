Судді, яких буцімто викликали до Зеленського, заявили про тиск (документ)



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Будівля Офісу президента Володимира Зеленського

Судді Шостого апеляційного адміністративного суду Костюк і Пилипенко розглядають справу за скаргою каналу «112 Україна»

Судді Шостого апеляційного адміністративного суду Любов Костюк і Олена Пилипенко поскаржилися Вищій раді правосуддя і генпрокурору про втручання у їхню діяльність.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідні звернення служителів Феміди, датованих 14 серпням.

Судді повідомили, що вони розглядають апеляційну скаргу ряд товариств на ухвалу Окружного адмінсуду Києва у справі про продовження цифрових ліцензій телеканалу «112 Україна». Наступне засідання було призначено на 14 серпня.

При цьому судді Костюк і Пилипенко заявили про поширення інформації в Інтернеті 13 серпня про їхній виклик до Офісу президента Володимира Зеленського.

«Поява в Інтернеті такої статті свідчить про втручання у професійну діяльність судді, у зв’язку з чим прошу розглянути це повідомлення та вжити відповідні заходи реагування», - зазначили обоє служителів Феміди.

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Додамо, що видання «Страна» о 23:45 13 серпня опублікувало інформацію з посиланням на власні джерела щодо виклику на Банкову щонайменше двох із трьох суддів Шостого адміністративного апеляційного суду, які займаються розглядом справи про продовження цифрових ліцензій телеканалу «112 Україна».

14 серпня апеляційний суд переніс справу щодо телеканалу «112 Україна» на вересень цього року.

Нагадаємо, що у вересні 2018 року термін ліцензії телеканалу «112 Україна» закінчився, проте Нацрада з питань телерадіомовлення в 60-денний термін вирішила не розглядати це питання, для того щоб термін дії ліцензій закінчився в день відмови в їх продовженні. Юристи каналу подали до суду за фактом «неправомірної бездіяльності» Нацради.