Суддя Головатий заявив самовідвід у справі Тупицького, боїться здатися упередженим

Суддя Сергій Головатий 5 липня направив заяву про самовідвід, тобто через три місяці з моменту потрапляння подання нардепів до Конституційного суду

За три місяці Конституційний суд не спромігся визначитися з поданням нардепів, яке на руку звільненому Зеленським судді Тупицькому

Велика палата Конституційного суду (КС) задовольнила самовідвід судді Сергія Головатого у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції трьох указів президента Володимира Зеленського «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду» від 29 грудня 2020 року, «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду» від 26 лютого 2021 року, «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» від 27 березня 2021 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 15 липня.

Відповідне конституційне подання народні обранці спрямували до КС на початку квітня. Вони вважають вказані укази Зеленського, що стосуються суддів Конституційного суду Олександра Тупицького й Олександра Касмініна, є «не лише антиконституційними, а й юридично-шкідливими для подальшого існування правової системи України, перетворюючи державний устрій в неправовий і недемократичний».

Конституційне подання потрапило до розгляду другої колегії суддів Другого сенату КС, до складу якої входить Сергій Головатий. У своїй заяві про самовідвід він наголосив, що з часу видання президентом спірних указів, до Конституційного суду надходили численні звернення від Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. У них вони звинувачували суддю Головатого у перевищенні повноважень як заступника голови КС, привласнення повноважень виконувача обов’язків голови суду, усунення суддів Тупицького і Касмініна від займаних посад.

На думку судді Головатого, вказані обставини є такими, що «неминуче викличуть сумнів в об’єктивності та неупередженості його як судді у справі за цим конституційним поданням».

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Як з’ясував «Главком», суддею-доповідачем із конституційного подання 49 обранців було визначено суддю Ігоря Сліденка. У жовтні 2020 року він також був доповідачем із «антикорупційного питання», рішення по якому спровокувало своєрідну конституційну кризу в країні. Тепер же служитель у пурпуровій мантії чомусь не поспішає братися за розгляд справи, яка зачіпає його колег Тупицького і Касмініна.

Так, 18 травня Велика палата Конституційного суду розглянула клопотання судді Сліденка про продовження терміну для вирішення другою колегією суддів Другого сенату КС питання, чи відкривати конституційне провадження за зверненням політиків, чи відмовити їм. Як пояснив суддя-доповідач, потрібен додатковий час, оскільки є ряд процедурних моментів. Сліденка почули і дали час до 11 червня.

15 червня Велика палата КС ще дала один місць на роздуми. Про це знову попросив суддя-доповідач Сліденко. Наразі по цьому питання не ухвалено жодного рішення.

Нагадаємо, 14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним указ президента Володимира Зеленського від 27 березня, яким він скасував указ свого попередника Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. У суді обгрунтували своє рішення тим, що президент не має повноважень не має повноважень звільняти суддю Конституційного суду.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив журналістам, що на це рішення суду буде подано апеляцію.

Як виявилося, президент Володимир Зеленський неприємно здивований рішенням Верховного суду про визнання протиправним його указу щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду й неодмінно скористається своїм правом на оскарження.

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування в кримінальному провадженні через рішення Верховного суду щодо голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Справу проти суддів відкрили за «зловживання владою або службовим становищем». Повідомляється, що старший слідчий ДБР Кирило Петрухін попросив суддів надати завірену копію справи № 9901/96/21, рішення колегії суддів від 14 липня 2021 року, а також журнали судових засідань у цій справі.

До слова, Тупицький хоче відсудити у Конституційного суду понад 900 тис. грн.