За три місяці Конституційний суд не спромігся визначитися з поданням нардепів, яке на руку судді Тупицькому

Депутати просять визнати неконституційними три укази президента Зеленського

Конституційний суд (КС) досі не визначився, що робити з поданням 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) трьох указів президента Володимира Зеленського «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду» від 29 грудня 2020 року, «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду» від 26 лютого 2021 року, «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» від 27 березня 2021 року. Про це йдеться у матеріалі «Конституційний сум Зеленського», опублікованому на «Главкомі».

Відповідне конституційне подання народні обранці спрямували до КС на початку квітня. Вони вважають вказані укази Зеленського, що стосуються суддів Конституційного суду Олександра Тупицького й Олександра Касмініна, є «не лише антиконституційними, а й юридично-шкідливими для подальшого існування правової системи України, перетворюючи державний устрій в неправовий і недемократичний».

«У підписантів цього конституційного подання та і у суспільства в цілому є чимало питань до наслідків політики Віктора Януковича та сформованого ним злочинного режиму, у тому числі й до призначених ним суддів Конституційного суду. Проте єдиний можливий механізм припинення повноважень судді КС або звільнення його з посади визначено Конституцією. Усунення суддів КС в неконституційний спосіб може створити небезпечний прецедент, відповідно до якого будь-яких осіб, в тому числі й інших суддів єдиного органу конституційного контролю, призначених попередніми президентами, можна у такий спосіб та поза межами правових підстав «відсторонити» від виконання ними повноважень або навіть «звільнити», – вважають автори подання з числа нардепів.

Як з’ясував «Главком», суддею-доповідачем із конституційного подання 49 обранців було визначено суддю Ігоря Сліденка. У жовтні 2020 року він також був доповідачем із «антикорупційного питання», рішення по якому спровокувало своєрідну конституційну кризу в країні. Тепер же служитель у пурпуровій мантії чомусь не поспішає братися за розгляд справи, яка зачіпає його колег Тупицького і Касмініна.

Так, 18 травня Велика палата Конституційного суду розглянула клопотання судді Сліденка про продовження терміну для вирішення другою колегією суддів Другого сенату КС питання, чи відкривати конституційне провадження за зверненням політиків, чи відмовити їм. Як пояснив суддя-доповідач, потрібен додатковий час, оскільки є ряд процедурних моментів. Сліденка почули і дали час до 11 червня.

15 червня Велика палата КС ще дала один місць на роздуми. Про це знову попросив суддя-доповідач Сліденко.

Поряд із цим на сайті Конституційного суду з’явилася інформація, що 20 липня Велика палата КС має намір тимчасово залучити до неповноважної за складом другої колегії суддів Другого сенату КС служителя Конституційного суду з іншої колегії цього ж сенату для розв'язання питання щодо відкриття провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський був неприємно здивований рішенням Верховного суду про визнання протиправним його указу щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду й неодмінно скористається своїм правом на оскарження.

Нагадаємо, Верховний суд України визнав незаконним та протиправним указ Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

До слова, Тупицький хоче відсудити у Конституційного суду понад 900 тис. грн.