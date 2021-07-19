Чиновники не змогли скласти іспит з мови, бо в системі стався збій

Витрачений на його ліквідацію час додадуть учасникам

На першому в історії України мовному іспиті для чиновників стався технічний збій. Витрачений на його ліквідацію час додадуть учасникам. Про це інформує Національна комісія зі стандартів державної мови.

Повідомляють, що сьогодні вранці в екзаменаційній системі стався технічний збій.

«Причини збою з’ясовують. Всі претенденти, які в цей час перебували в системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту. Звертаємо увагу, що це не вплине на розклад наступних випробувальних сесій», – йдеться в повідомленні.

Раніше «Главкому» стало відомо, скільки чиновників записалися на «мовний» іспит в перший день.

Про те, як зареєструватися на іспит для визначення рівня володіння державною мовою та ознайомитися з покроковою інструкцією можна на сторінці Національної комісії зі стандартів державної мови.

Як відомо, у ніч на п'ятницю, 16 липня відкрилася можливість для реєстрації на іспит з української мови щодо визначення рівня володіння українською. Рівень володіння державною мовою – вимога «мовного» закону для чиновників і політиків, відповідна норма якого щойно набрала чинності. Іншими словами, представники влади, які обираються, або призначаються перш ніж обійняти посаду муситимуть скласти іспит. Тим чиновникам, які уже працюють, він не обов’язковий.

Нагадаємо, із 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.