Суддя Конституційного суду купила квартиру в чотири рази дешевше ринкової ціни

Галина Юровська майже все життя пропрацювала у судах

Галина Юровська придбала у рідному Хмельницькому однокімнатну квартиру нібито за 200 тис грн, хоча ринкова її вартість може становити $33 тис - ЗМІ

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська придбала квартиру у новобудові за ціною в кілька разів нижчою за ринкову. Про це повідомляє Bihus.Info.

Зазначається, що згідно з декларацією Галини Юровської, суддя має дві квартири.

Помешкання у Києві на 128 кв.м., вартістю близько $200 тис. у новобудові на Оболоні. Його Юровська набула ще в 2007 році, коли була звичайною суддею Київського обласного суду. Задекларована вартість квартири – відповідає ринковій.

Натомість задекларована ціна другої квартири, хоч і відповідає офіційним доходам судді, однак викликає сумніви у достовірності. У 2017 році квартиру Юровська придбала у рідному Хмельницькому. Це однокімнатна квартира на 47 кв.м. В декларації Юровська вказала, що придбала її за 200 тис грн.

Будинок, у якому розташована квартира – це новобудова, згідно з оголошеннями про продаж помешкань у ній, квадрат там коштує близько $700. Відтак ринкова вартість квартири Юровської може становити $33 тис, або $850 тис за актуальним на той момент курсом, що в чотири рази більше за задекларовану. За попередній перед покупкою рік офіційний дохід Юровської – 393 тис грн. Задекларована ціна в цю суму вписується, ринкова – ні.

Галина Юровська майже все життя пропрацювала у судах:

1993-1999 суддя Хмельницького обласного суду, 1999-2011 суддя Київського обласного суду, 2011–2016 суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. У 2016 році звільнилася з суду в т.ч. через судову реформу, зокрема Юровська називала кваліфоцінювання «тоталітарним». Суддею КСУ призначена в жовтні 2019р.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційними деякі положення Кримінального кодексу та ЗУ «Про запобігання корупції», перше – анульовує відповідальність за брехню в деклараціях, друге – по суті блокує роботу Національного агентства з питань запобігання корупції в напрямку моніторингу, перевірки та контролю статків державних службовців.