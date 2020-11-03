Порошенко порадив Зеленському не гратися в узурпатора

Петро Порошенко і Володимир Зеленський під час дебатів навесні 2019 року

Зеленський, який оточив себе людьми з команди Януковича, хоче запозичити досвід путінського режиму - наголосив Порошенко

«Європейська солідарність» не допустить проходження через парламент «узурпаторського законопроєкту Зеленського». Про це лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив під час брифінгу у Верховній Раді. Він зауважив, що подвійні стандарти Зеленського і його спроби налякати суспільство і парламент виглядають непереконливо.

«Рішенням КСУ, яке я точно не вітаю, були скасовані електронні декларації. Я хочу наголосити, що саме завдяки політичній волі моїй, політичній волі нашої команди і компромісів, які були досягнуті, була запущена найбільш жорстка система електронного декларування з кримінальною відповідальністю за її порушення. Вчора депутати «Європейської солідарності» підписали законопроєкт, яким передбачається повне повернення до електронних декларацій», – повідомив Порошенко.

«Вчора Зеленський намагався налякати Верховну Раду і українське суспільство. Це дуже погано, коли Зеленський хоче бути страшним і когось налякати. Я йому казав ще рік тому і можу повторити – вас ніхто не боїться, ви навпаки стаєте дуже смішним. Погано, коли президент виглядає страшно, але ще гірше, коли над ним сміються. Зупиніться. Я ще раз нагадую свою пропозицію, коли я наполегливо радив – зберіть керівників фракцій Верховної Ради, і ми разом готові пошукати вихід з конституційної кризи, куди ви затягнули країну», – говорить Порошенко.

«Коли ви і ваша команда тиснули на те, щоб визнати неконституційним указ Президента Порошенка про призначення Ситника, коли ваша команда так само, як зараз, тиснула на суддів Конституційного Суду, на керівництво САП, ви аплодували, бо були переконані, що вам вдасться провести своїх людей. Коли, порушуючи всі наші міжнародні зобов’язання, ваші «Слуги» в залі проголосували формування комісії про призначення антикорупційного прокурора із 100%-во ваших людей – ви теж були щасливі», – нагадав Порошенко.

«А сьогодні ви дуже обурені рішенням Конституційного суду і будете формувати його з прозорих і чесних юристів? Будь ласка, зараз в Конституційному Суді є три вакансії, двоє від Верховної Ради і одна від з’їзду суддів. Заява, яку під вашим тиском написав суддя Сліденко звільняє ще одне місце від Верховної Ради», – констатував п’ятий президент і зазначив, що треба почати з прозорого конкурсу на вакантні місця у КСУ.

Порошенко зауважив, що Зеленський, який оточив себе людьми з команди Януковича, хоче запозичити досвід путінського режиму. «За останній тиждень Держдума Російської Федерації внесла зміни до законодавства РФ, яким передбачила права президента країни-агресора Росії Путіна одноосібно звільняти суддів Конституційного Суду. Дуже сподобалась ця ідея Зеленському, і він хотів прочавити її через Верховну Раду», – переконаний Петро Порошенко.

«Зеленський намагається скористатися цією можливістю для того, щоб наблизити країну до диктатури. Зеленський в абсолютно незаконний, неконституційний спосіб, всупереч Конституції, де обов’язки президента чітко визначені в 106 статті, а елементи захисту Конституції і Конституційного Суду теж чітко відображені в Конституції, намагається штурмом взяти Конституційний суд. Для того, щоб за порадами Портнова, Татарова, Смірнова – всіх поплічників Януковича – сформувати лояльний до себе Конституційний суд, який буде робити так само, як і робив за часів Януковича-Портнова у 2010-му році, тобто схвалювати узурпацію», – говорить п’ятий президент.

«Вам недостатньо, що великий друг України, керівник Венеціанської комісії Букіккіо, і керівництво GRECO – органу Ради Європи з антикорупційного моніторингу – звернулися до вас із проханням зупинитися. Ви цього не чуєте. Позицію Венеціанської комісії дуже легко отримати, я це робив багато разів. Звертаєтеся до Венеціанської комісії, даєте час на вивчення проектів законодавства. Збирається сесія Венеціанської комісії, отримуєте пропозиції, бо це дорадчий орган Ради Європи. І якщо Україна вважає себе європейською країною, ми це точно зможемо зробити, й імплементуємо це в українське законодавство. Я можу наголосити, що всі важливі законопроекти щодо антикорупційного законодавства пройшли експертизу Венеціанської комісії, отримали підтримку наших міжнародних партнерів і тому вони так важливі», – наголошує Порошенко.

«Я переконаний що сьогодні ми проголосуємо законопроект, який вчора підписали представники «Європейської Солідарності», який повертає електронне декларування і кримінальну відповідальність за його порушення», – зазначив лідер партії.

«Залиште вже у спокої Конституцію. І не треба лякати Україну і українців достроковими парламентськими виборами, ви, пане Зеленський, на них програєте, бо ви втратили довіру людей», – резюмував Петро Порошенко.

Порошенко також вважає, що Зеленський не наважиться розпустити Раду.

2 листопада в ефірі ICTV президент Зеленський не виключив розпуск Ради, якщо депутати не проголосують за президентський законопроєкт про скасування скандальних рішень Конституційного суду та розпуск його складу.

3 листопада у Верховній Раді з'явилась заява від імені народних депутатів із закликом до суддів КСУ скласти повноваження або піти у відставку.

Конституційний суд прийняв скандальне рішення 27 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

За словами очільника НАБУ Артема Ситника, у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.

31 жовтня голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з послами G7 заявив, що скандальні рішення Конституційного суду щодо декларування були прийняті не без зовнішнього втручання.