За державну зраду суддю з Криму заочно засуджено на 12 років тюрми



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Після окупації Росією українського півострова суддя Іщенко пішов на підвищення

Святошинський районний суд Києва заочно визнав винним колишнього суддю Апеляційного суду АР Крим Василя Іщенка у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 23 вересня.

За даними досудового розслідування, суддя Іщенко взяв участь в утворенні та функціонуванні на території Криму системи незаконних органів окупаційної судової влади Росії. Зокрема, протягом березня-грудня 2014 року, перебуваючи в приміщенні Апеляційного суду Криму, обвинувачений використовував матеріально-технічну базу суду, власні теоретичні знання і практичні навички, та продовжив здійснювати «правосуддя» на підставі ч. 5 ст. 9 Закону Російської Федерації.

Більше того Василь Іщенко подав документи до Вищої кваліфікаційної колегії суддів РФ на вакантну посаду «судді» незаконно створеного «Верховного Суду Республіки Крим». За результатами конкурсу президент Росії Володимир Путін своїм указом від 19 грудня 2014 року № 786призначив суддю Іщенка на посаду «судді Верховного Суду Республіки Крим» на окупованій території Криму.

Таким чином, український служитель Феміди порушив вимоги ст. 65 Конституції України, якою передбачено обов`язок громадян України щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України, присяги судді і забезпечив становлення та зміцнення окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених окупаційних органів судової влади РФ на окупованій території України.

У суді захисник обвинуваченого зазначив, що поданий до суду обвинувальний акт не відповідає вимогам закону, оскільки не містить сформульованого обвинувачення. Вважає, що винуватість судді Василя Іщенка не доведена допустимими, належними та переконливими доказами поза розумним сумнівом (він мав право на працю, чим і скористався).

Водночас колегія суддів Святошинського районного суд Києва вважала слушними тезиси сторони захисту про необхідність поважати права і свободи обвинуваченого, зокрема, право на працю та на вільний вибір місця свого проживання, право на зміну громадянства.

«Більш того, суд з повагою ставиться і до права будь-якого громадянина мати власну оцінку політичним подіям, що бурхливо відбувалися протягом 2013 - 2014 років. Водночас, Василь Іщенко, як суддя, наділений правом приймати доленосні рішення від імені держави, мав би розраховувати на те, що і від нього вимагатимуть поважливого ставлення до права. Його вибір залишитися проживати на тимчасово окупованій території України, навіть змінити громадянство самі по собі не розглядаються і не можуть розглядатися як підстава для кримінального переслідування. Принциповим є те, що вказана особа у зв`язку з такими рішеннями не склала повноважень судді держави, яку раніше представляла і здійснювати правосуддя від імені якої на далі відмовилася, а навпаки, саме експлуатуючи цей статус почала здійснювати «правосуддя» від імені держави, яка тим часом окупувала та анексувала частину території України», - сказано у вироку.

Як повідомляв «Главком», 10 вересня Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області заочно визнав винною «суддю Центрально-Міського міжрайонного суду Макіївки «ДНР» Тетяну Семенову за ч.1 ст.258-3 КК України («Створення терористичної організації») і призначив їй покарання у вигляді дев`яти років позбавлення волі.