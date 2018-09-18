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    Україна платитиме за зруйноване на Донбасі житло. Так вирішив суддя, який переїхав з Луганська на роботу до Києва

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    Зруйнований будинок у Пісках Донецької області - Україна платитиме за зруйноване на Донбасі житло. Так вирішив суддя, який переїхав з Луганська на роботу до Києва
    Зруйнований будинок у Пісках Донецької області

    Чернове рішення суду: Україна має компенсувати 4,6 млн грн за зруйнований будинок у Пісках

    Печерський районний суд Києва частково задовольнив позов Сергія Корсуна до Держави Україна щодо стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок бойових дій на Донбасі

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на резолютивну частину рішення судді Віталія Писанця від 11 вересня.

    На користь позивача присуджено стягнути солідарно з Кабінету міністрів України та Державної казначейської служби України матеріальну шкоду на суму 4,59 млн грн за зруйнований будинок на вулиці Чистякова, 33 у селі Піски Донецької області.

    Крім цього, Сергій Корсун відсудив у держави 20 тис. грн моральної компенсації.

    Нагадаємо, що передмістя Донецька — селище Піски — одне з тих, що найбільше постраждало від бойових дій. 21 липня 2014 року сили антитерористичної операції взяли його під контроль. На кінець серпня 2015 року через війну з російсько-терористичними підрозділами з Пісків евакуювали 14 мешканців; в селищі залишилося шість осіб постійних мешканців при населенні понад 2 тис. осіб до воєнного періоду.

    Як повідомляв «Главком», 5 вересня суддя Печерського районного суду Києва частково задовольнив позов подружжя Юрія та Ірини Воробйових до держави Україна в особі Кабміну і Державної казначейської служби щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої під час бойових дій на окупованій території Донбасу.

    Згідно з рішенням, держбюджет має компенсувати позивачам 8,42 млн грн і 16,60 млн грн матеріальної шкоди за два зруйновані будинки, які розташовані на вул. Бєлінського, 72 в у Горлівці Донецької області і на вул. Стратонавтів, 125-Б в Донецьку. 

    В інтерв’ю «Главкому» Юрій Воробйов заявив, що боїться за суддю, який ухвалив рішення у суді першої інстанції. «Він сам з Луганська. Наші можновладці скажуть, мовляв, «сепари» підтримують «сепарів», - зауважив переселенець, який

    Додамо, що у квітні 2015 року Президент перевів суддю Свердловського міського суду Луганської області Віталія Писанця на посаду судді Печерського районного суду Києва.

    Читайте також інтервю Юрія Воробйова «Главкому»«25 млн грн за зруйноване житло на Донбасі. Переселенець Юрій Воробйов про свою першу перемогу у суді»

    суддя Україна будинок
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