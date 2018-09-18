Україна платитиме за зруйноване на Донбасі житло. Так вирішив суддя, який переїхав з Луганська на роботу до Києва



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Зруйнований будинок у Пісках Донецької області

Чернове рішення суду: Україна має компенсувати 4,6 млн грн за зруйнований будинок у Пісках

Печерський районний суд Києва частково задовольнив позов Сергія Корсуна до Держави Україна щодо стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок бойових дій на Донбасі

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на резолютивну частину рішення судді Віталія Писанця від 11 вересня.

На користь позивача присуджено стягнути солідарно з Кабінету міністрів України та Державної казначейської служби України матеріальну шкоду на суму 4,59 млн грн за зруйнований будинок на вулиці Чистякова, 33 у селі Піски Донецької області.

Крім цього, Сергій Корсун відсудив у держави 20 тис. грн моральної компенсації.

Нагадаємо, що передмістя Донецька — селище Піски — одне з тих, що найбільше постраждало від бойових дій. 21 липня 2014 року сили антитерористичної операції взяли його під контроль. На кінець серпня 2015 року через війну з російсько-терористичними підрозділами з Пісків евакуювали 14 мешканців; в селищі залишилося шість осіб постійних мешканців при населенні понад 2 тис. осіб до воєнного періоду.

Як повідомляв «Главком», 5 вересня суддя Печерського районного суду Києва частково задовольнив позов подружжя Юрія та Ірини Воробйових до держави Україна в особі Кабміну і Державної казначейської служби щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої під час бойових дій на окупованій території Донбасу.

Згідно з рішенням, держбюджет має компенсувати позивачам 8,42 млн грн і 16,60 млн грн матеріальної шкоди за два зруйновані будинки, які розташовані на вул. Бєлінського, 72 в у Горлівці Донецької області і на вул. Стратонавтів, 125-Б в Донецьку.

В інтерв’ю «Главкому» Юрій Воробйов заявив, що боїться за суддю, який ухвалив рішення у суді першої інстанції. «Він сам з Луганська. Наші можновладці скажуть, мовляв, «сепари» підтримують «сепарів», - зауважив переселенець, який

Додамо, що у квітні 2015 року Президент перевів суддю Свердловського міського суду Луганської області Віталія Писанця на посаду судді Печерського районного суду Києва.

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