Суддю «Верховного суду ДНР» заочно засудили до 10 років ув'язнення



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Зловмисницю засудили за статтею про участь у терористичній групі чи терористичній організації

Суддю так званого «Верховного суду ДНР» заочно засудили до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє прес-центр прокуратури Донецької області.

У ході спеціального судового провадження правоохоронці встановили, що у січні 2015 року колишня суддя Апеляційного суду Донецької області Безрученко Ю.О на підставі указу голови терористичної організації «ДНР» обійняла посаду «судді» так званого «Верховного суду ДНР».

«Перебуваючи на вказаній псевдопосаді, жінка брала активну участь у створенні і організації діяльності «місцевих судів ДНР» та роботі «Пленуму Верховного суду ДНР», — повідомили у прокуратурі Донеччини.

Зловмисницю засудили за статтею про участь у терористичній групі чи терористичній організації.

«Оскільки вона на теперішній час продовжує перебувати на тимчасово окупованій території Донецької області, їй заочно призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна», — додали у прокуратурі.