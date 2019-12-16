Сухопутні війська звітували про стан територіальної оборони



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Фото: Пресслужба Командування Сухопутних військ ЗС України

Командування Сухопутних військ ЗСУ звітувало про збори резервістів у 2019 році

Командування Сухопутних військ провело нараду, де заслухали доповіді та проаналізували роботу з підготовки територіальної оборони за поточний рік. Військові під час наради доповіли про стан довірених їм підрозділів та ділянок роботи.

Про це повідомляє пресслужба Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

«У 2019 році головною метою підготовки військових частин територіальної оборони було підвищення рівня індивідуального фахового рівня військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних територіальної оборони, нарощування бойових спроможностей бригад територіальної оборони», - йдеться у повідомленні командування Сухопутних військ.

Також на нараді нагадали, що цього року було впроваджено підготовку резервістів та військовозобов’язаних територіальної оборони на курсах підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах та навчальних центрах Збройних Сил України.

«У поточному році відбулася апробація бойових спроможностей бригад територіальної оборони. Це стало можливим завдяки проведенню заходів оперативної підготовки та підготовки військових частин (підрозділів) у взаємодії з органами місцевого самоврядування», - повідомили у ЗСУ.

Далі військові обговорили питання оперативної підготовки органів військового управління, бойової підготовки, у тому числі детально розібрали узагальнені результати зборів резервістів за період з початку року.