Суперечка за торговельну марку «Сбербанк»: Верховний суд підтвердив перемогу Ощадбанку

В Ощадбанку вважають, що Сбербанк Росії вводив в оману клієнтів, маскуючи російське походження своєї «дочки»

Суперечка між Ощадбанком та Сбербанком Росії тривала з 2016 року

Касаційний господарський суд Верховного суду України відхилив касаційну скаргу Сбербанку Росії і залишив в силі рішення про визнання торговельної марки «Сбербанк» на території України власністю Ощадбанку. Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

«Верховний Суд не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги ПАТ «Сбербанк Росії» та залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.08.2020, якою було відмовлено в позові. Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає», – повідомляє прес-служба Верховного суду.

Таким чином, законним власником торговельної марки «Сбербанк» на території України є Ощадбанк.

У серпні 2020 року Ощадбанк виграв суд у Сбербанку РФ, який заявляв, що реєстрація Ощадбанком торговельної марки «Сбербанк» на території України порушила права російського держбанку.

Ще з 2016 року Ощадбанк наполягає на тому, що Сбербанк Росії незаконно перейменував свою українську «дочку» на Сбербанк. Український держбанк подав позов до суду через порушення прав інтелектуальної власності.

В Ощадбанку вважають, що Сбербанк Росії в розпал російської агресії на Донбасі вводив в оману клієнтів, маскуючи російське походження своєї «дочки».