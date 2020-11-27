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    Суперечка за торговельну марку «Сбербанк»: Верховний суд підтвердив перемогу Ощадбанку

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    В Ощадбанку вважають, що Сбербанк Росії вводив в оману клієнтів, маскуючи російське походження своєї &laquo;дочки&raquo; - Суперечка за торговельну марку «Сбербанк»: Верховний суд підтвердив перемогу Ощадбанку
    В Ощадбанку вважають, що Сбербанк Росії вводив в оману клієнтів, маскуючи російське походження своєї «дочки»
    Фото: Инфо Pro/Flickr

    Суперечка між Ощадбанком та Сбербанком Росії тривала з 2016 року

    Касаційний господарський суд Верховного суду України відхилив касаційну скаргу Сбербанку Росії і залишив в силі рішення про визнання торговельної марки «Сбербанк» на території України власністю Ощадбанку. Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

    «Верховний Суд не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги ПАТ «Сбербанк Росії» та залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.08.2020, якою було відмовлено в позові. Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає», – повідомляє прес-служба Верховного суду.

    Таким чином, законним власником торговельної марки «Сбербанк» на території України є Ощадбанк.

    У серпні 2020 року Ощадбанк виграв суд у Сбербанку РФ, який заявляв, що реєстрація Ощадбанком торговельної марки «Сбербанк» на території України порушила права російського держбанку.

    Ще з 2016 року Ощадбанк наполягає на тому, що Сбербанк Росії незаконно перейменував свою українську «дочку» на Сбербанк. Український держбанк подав позов до суду через порушення прав інтелектуальної власності.

    В Ощадбанку вважають, що Сбербанк Росії в розпал російської агресії на Донбасі вводив в оману клієнтів, маскуючи  російське походження своєї «дочки». 

    Теги: Ощадбанк Україна Сбербанк Росії Верховний Суд України
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