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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, коли Ощадбанк приєднається до Фонду гарантування вкладів фізосіб

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    Стало відомо, коли Ощадбанк приєднається до Фонду гарантування вкладів фізосіб

    Ощадбанк має сплатити внесок в момент вступу до Фонду, а потім сплачувати регулярний внесок

    Державний Ощадбанк стане учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб з 1 січня 2021 року.

    Такий план входження держбанку до ФГВФО погодили учасники засідання Ради з фінансової стабільності 2 вересня, повідомляє НБУ.

    Ощадбанк приєднається до системи гарантування вкладів після внесення відповідних змін до законодавства України.

    Одразу після вступу Ощадбанку до ФГВФО він втратить 100-відсоткову гарантію держави по новим вкладам фізосіб. Замість цього вкладники отримають гарантію в межах 200 тис. грн (поточний ліміт, який прагнуть збільшити втричі), як в інших банках, в тому числі тих, які належать державі (ПриватБанк, Укрексімбанк, Укргазбанк).

    Ощадбанк має сплатити внесок в момент вступу, а потім сплачувати регулярний внесок.

    В НБУ повідомили, що, враховуючи великий депозитний портфель Ощадбанку та потребу у значних внесках до Фонду, для банку створять перехідний період до 31 грудня 2023 року в частині сплати регулярних зборів. Ця пропозиція також потребує імплементації на рівні закону. Тобто Ощадбанк буде платити менший регулярний збір, ніж його конкуренти за вклади фізосіб.

    Джерело: finclub.net

    Ощадбанк Національний банк Приватбанк
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