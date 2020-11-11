Сбербанк збирається піти з України

Рада національної безпеки та оборони України ще у 2017 році запровадила санкції проти російських банків

Російський Сбербанк зберігає плани щодо виходу з ринку України

Російський Сбербанк планує провести серйозну модифікацію своєї діяльності в Європі і зберігає плани щодо виходу з ринку України. Про це заявив в ході пресконференції голова банку Герман Греф.

«Ми не плануємо розширення нашої міжнародної діяльності, плануємо серйозну модифікацію нашої діяльності в Європі, і сподіваюся, залишимо в наших планах вихід з ринку України», - заявив він.

У Росії Сбербанк буде націлений на розширення в області e-commerce.

Рада національної безпеки та оборони України ще у 2017 році запровадила санкції проти російських банків, щоб змусити їх продати Сбербанк, ВТБ Банк, Промінвестбанк, ВіЕс Банк, БМ Банк.

Санкції щороку продовжувалися.

Відтоді ВТБ Банк визнаний неплатоспроможний та ліквідовано, перед цим до нього приєднали БМ Банк. Промінвестбанк був проданий в інтересах ексвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського - новим власником стане Сергій Тігіпко. Цей же банкір викупив і ВіЕс Банк.

Нагадаємо, що Ощадбанк виграв суд проти російського Сбербанку.

До слова, 27 березня 2017 року Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

Власник Norvik Banka Григорій Гусельников подав документи в Національний банк України на узгодження придбання 22,5% акцій Сбербанку.

Тоді ж у квітні Господарський суд Києва виніс рішення, згідно з яким було визнано недійсними десять торговельних марок Сбербанку, позбавлено останній доменного імені sberbank.ua та задоволено вимогу про заборону використовувати торговельну марку «Сбербанк».