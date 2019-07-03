Супрун закликала українців позбутися «пакету з пакетами»
Пластикова тара може містити токсичні хімікати, зазначила Супрун
Про це вона написала у Facebook.
У рамках акції Супрун пропонує позбавитись «пакету з пакетами», який є у кожного українця, відмовитись від використання поліетиленових пакетів та придбати екосумки.
«Мало не кожен має вдома пакет із пакетами, правда ж? Його вміст постійно поповнюється все новими і новими пакетами з супермаркетів чи інших магазинів. Але цей процес варто зупинити», - зазначила Супрун.
Вона нагадала, що 3 липня — Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.
Очільниця МОЗу наголосила на надзвичайній важливості цієї акції. За її інформацією, щороку людство використовує 5 трильйонів поліетиленових пакетів. І щороку в океан потрапляє 8 мільйонів тонн пластикової тари, в тому числі – пакетів. Через це гинуть птахи, черепахи, кити та риба. А також мікропластик потрапляє в організм людей – через морепродукти, які ми споживаємо.
Що може зробити кожен:
- Відмовитися від одноразових поліетиленові пакетів.
- Або ж принаймні використовувати наявні пакети багато разів.
- Замінити одноразові пластикові пляшки на власні багаторазові.
- Обирати напої у скляних або металевих пляшках.
- Ходити за продуктами з власними торбинками та посудом для салатів, сиру чи м’яса. Це, до речі, корисно для здоров’я, адже пластикова тара може містити токсичні хімікати
- Сортувати сміття.
- Брати участь в акціях із прибирання довкілля — міського простору або парків.
- Ділитися з друзями та знайомими інформацією про шкоду пластику.
Детальну інструкцію можна знайти тут.
Вона зазначила, що у Львові 3 липня обмежать продаж пластикових пакетів і закликала всіх українців спробувати хоча б один день прожити без них. А замість пакетів – використовувати екосумки, паперові пакети, сумки-авоськи або рюкзаки.
За даними WWF (Всесвітній фонд природи), людина за день ковтає одну кредитну картку, за місяць – один пластиковий вішак для одягу. Це все мікропластик, який потрапляє в організм людини через воду та їжу.
Наразі у Верховній Раді зареєстровані три законопроекти, які передбачають обмеження використання пластикових пакетів в Україні.
Раніше міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак закликав заклади торгівлі та послуг 3 липня - у Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів (International Plastic Bag-Free Day) прожити один день без використання поліетилену.