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    Супрун закликала українців позбутися «пакету з пакетами»

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    Супрун закликала українців позбутися «пакету з пакетами»

    Пластикова тара може містити токсичні хімікати, зазначила Супрун

    В день Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів (3 липня) очільниця МОЗ Уляна Супрун дала українцям поради, як зробити свій внесок у збереження планети.

    Про це вона написала у Facebook.

    У рамках акції Супрун пропонує позбавитись «пакету з пакетами», який є у кожного українця, відмовитись від використання поліетиленових пакетів та придбати екосумки.

    «Мало не кожен має вдома пакет із пакетами, правда ж? Його вміст постійно поповнюється все новими і новими пакетами з супермаркетів чи інших магазинів. Але цей процес варто зупинити», - зазначила Супрун.

    Вона нагадала, що 3 липня — Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів. 

    Очільниця МОЗу наголосила на надзвичайній важливості цієї акції. За її інформацією, щороку людство використовує 5 трильйонів поліетиленових пакетів. І щороку в океан потрапляє 8 мільйонів тонн пластикової тари, в тому числі – пакетів. Через це гинуть птахи, черепахи, кити та риба. А також мікропластик потрапляє в організм людей – через морепродукти, які ми споживаємо. 

    Що може зробити кожен:

    • Відмовитися від одноразових поліетиленові пакетів.
    • Або ж принаймні використовувати наявні пакети багато разів.
    • Замінити одноразові пластикові пляшки на власні багаторазові.
    • Обирати напої у скляних або металевих пляшках.
    • Ходити за продуктами з власними торбинками та посудом для салатів, сиру чи м’яса. Це, до речі, корисно для здоров’я, адже пластикова тара може містити токсичні хімікати
    • Сортувати сміття.
    • Брати участь в акціях із прибирання довкілля — міського простору або парків.
    • Ділитися з друзями та знайомими інформацією про шкоду пластику.

    Детальну інструкцію можна знайти тут.

    Вона зазначила, що у Львові 3 липня обмежать продаж пластикових пакетів і закликала всіх українців спробувати хоча б один день прожити без них. А замість пакетів – використовувати екосумки, паперові пакети, сумки-авоськи або рюкзаки.

    За даними WWF (Всесвітній фонд природи), людина за день ковтає одну кредитну картку, за місяць – один пластиковий вішак для одягу. Це все мікропластик, який потрапляє в організм людини через воду та їжу.

    Наразі у Верховній Раді зареєстровані три законопроекти, які передбачають обмеження використання пластикових пакетів в Україні.

    Раніше міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак закликав заклади торгівлі та послуг 3 липня - у Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів (International Plastic Bag-Free Day) прожити один день без використання поліетилену. 

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