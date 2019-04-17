Супутники зафіксували активність на головному ядерному об’єкті КНДР



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Дані знімки можуть фіксувати переміщення радіоактивних матеріалів, в тому числі для переробки із виділенням плутонію

В американському уряді заперечують важливість активності на об’єкті Йонбйон

Американський аналітичний центр CSIS повідомив про те, що знімки об’єкта Йонбйон від 12 квітня зафіксували п’ять спеціалізованих вагонів біля Лабораторії радіохімії та Об’єкту збагачення урану.

Дані знімки можуть фіксувати переміщення радіоактивних матеріалів, в тому числі для переробки із виділенням плутонію, пише інформаційне агентство Reuters.

Аналітики вважають, що таким чином КНДР може показувати США всю важливість об’єкту Йонбйон в своїй ядерній програмі. Саме цей об’єкт Кін Чен Ин запропонував закрити Дональду Трампу під час саміту в Ханої у обмін на часткове послаблення санкцій.

Представники уряду США на умовах анонімності визнають, що знята супутниками діяльність може стосуватися переробки урану. Але при цьому урядовці відкидають можливість, що зафіксована діяльність є хоча б якоюсь масштабною і важливою для ядерної програми КНДР роботою.

Нагадаємо, глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір провести третій саміт з президентом США Дональдом Трампом, незважаючи на зустріч в столиці В'єтнаму, що невдало завершилася.

Також Трамп не виключив можливість третьої зустрічі з лідером Північної Кореї.