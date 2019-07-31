Захисник журналіста Сущенка Фейгін вважає можливим його обмін на Вишинського



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4 червня 2018 Московський міський суд Росії засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму

Марк Фейгін вважає, що все залежить від керівництва України і його здатності провести переговори

Громадський захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін вважає можливим його обмін на заарештованого в Україні директора «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського. Про це Фейгін написав у мікроблозі Twitter.

«Вчора я відвідав в ІК-11 (виправна колонія) мого підзахисного Романа Сущенка. З усього, що мені вдалося дізнатися, у мене є підстави вважати обмін Сущенка на Вишинського можливим», - написав він.

Фейгін додав, що все залежить від керівництва України і його здатності провести переговори.

Вчера я посетил в ИК-11 моего подзащитного Романа Сущенко. Из всего, что мне удалось узнать, у меня есть основание считать обмен Сущенко на Вышинского возможным. Сейчас это зависит от руководства Украины и его способности такие переговоры провести. — Mark Feygin (@FeyginMark) July 31, 2019

Як повідомлялось, раніше Офіс президента Володимира Зеленського пропонував обміняти засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на Вишинського.

4 червня 2018 Московський міський суд Росії засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство.

30 вересня 2016 року Сущенка затримано Федеральною службою безпеки Росії в Москві.

ФСБ називає журналіста кадровим працівником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.