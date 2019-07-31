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    Захисник журналіста Сущенка Фейгін вважає можливим його обмін на Вишинського

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    4 червня 2018 Московський міський суд Росії засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму - Захисник журналіста Сущенка Фейгін вважає можливим його обмін на Вишинського
    4 червня 2018 Московський міський суд Росії засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму

    Марк Фейгін вважає, що все залежить від керівництва України і його здатності провести переговори

    Громадський захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін вважає можливим його обмін на заарештованого в Україні директора «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського. Про це Фейгін написав у мікроблозі Twitter.

    «Вчора я відвідав в ІК-11 (виправна колонія) мого підзахисного Романа Сущенка. З усього, що мені вдалося дізнатися, у мене є підстави вважати обмін Сущенка на Вишинського можливим», - написав він.

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    Фейгін додав, що все залежить від керівництва України і його здатності провести переговори.

    Як повідомлялось, раніше Офіс президента Володимира Зеленського пропонував обміняти засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на Вишинського.

    4 червня 2018 Московський міський суд Росії засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство.

    30 вересня 2016 року Сущенка затримано Федеральною службою безпеки Росії в Москві.

    ФСБ називає журналіста кадровим працівником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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