Захисник журналіста Сущенка Фейгін вважає можливим його обмін на Вишинського
Марк Фейгін вважає, що все залежить від керівництва України і його здатності провести переговори
Громадський захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін вважає можливим його обмін на заарештованого в Україні директора «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського. Про це Фейгін написав у мікроблозі Twitter.
«Вчора я відвідав в ІК-11 (виправна колонія) мого підзахисного Романа Сущенка. З усього, що мені вдалося дізнатися, у мене є підстави вважати обмін Сущенка на Вишинського можливим», - написав він.
Фейгін додав, що все залежить від керівництва України і його здатності провести переговори.
Вчера я посетил в ИК-11 моего подзащитного Романа Сущенко. Из всего, что мне удалось узнать, у меня есть основание считать обмен Сущенко на Вышинского возможным. Сейчас это зависит от руководства Украины и его способности такие переговоры провести.— Mark Feygin (@FeyginMark) July 31, 2019
Як повідомлялось, раніше Офіс президента Володимира Зеленського пропонував обміняти засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на Вишинського.
4 червня 2018 Московський міський суд Росії засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство.
30 вересня 2016 року Сущенка затримано Федеральною службою безпеки Росії в Москві.
ФСБ називає журналіста кадровим працівником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.