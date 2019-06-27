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    Сущенко вже тисячу днів знаходиться в російській неволі

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    <p>Журналіста Сущенка в Росії засудили до 12 років за ґратами</p> - Сущенко вже тисячу днів знаходиться в російській неволі

    Журналіста Сущенка в Росії засудили до 12 років за ґратами

    Співробітники ФСБ Росії звинуватили журналіста Сущенка у роботі на військову розвідку України

    27 червня виповнюється тисячу днів із моменту затримання українського журналіста Романа Сущенка в Росії.

    Власного кореспондента агентства «Укрінформ» у Франції затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

    7 жовтня 2016 року Сущенку висунули обвинувачення у «шпигунстві».

    Співробітники ФСБ Росії звинуватили Сущенка у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечують, а правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою.

    Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

    Сущенка етапували в колонію №11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).

    Як відомо, в Нью-Йорку відкрилася виставка робіт українського журналіста та політв’язня Романа Сущенка.

    Сущенко поскаржився на порізані та замальовані листи після того, як їх читає цензор у колонії.

    Нещодавно Сущенка відвідали в колонії з триденним побаченням його дружина і дочка.

    Джерело: Радіо Свобода

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