Сущенко вже тисячу днів знаходиться в російській неволі
Журналіста Сущенка в Росії засудили до 12 років за ґратами
Співробітники ФСБ Росії звинуватили журналіста Сущенка у роботі на військову розвідку України
27 червня виповнюється тисячу днів із моменту затримання українського журналіста Романа Сущенка в Росії.
Власного кореспондента агентства «Укрінформ» у Франції затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.
7 жовтня 2016 року Сущенку висунули обвинувачення у «шпигунстві».
Співробітники ФСБ Росії звинуватили Сущенка у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечують, а правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою.
Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.
Сущенка етапували в колонію №11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).
Як відомо, в Нью-Йорку відкрилася виставка робіт українського журналіста та політв’язня Романа Сущенка.
Сущенко поскаржився на порізані та замальовані листи після того, як їх читає цензор у колонії.
Нещодавно Сущенка відвідали в колонії з триденним побаченням його дружина і дочка.
Джерело: Радіо Свобода