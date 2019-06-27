Сущенко вже тисячу днів знаходиться в російській неволі



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Журналіста Сущенка в Росії засудили до 12 років за ґратами

Співробітники ФСБ Росії звинуватили журналіста Сущенка у роботі на військову розвідку України

27 червня виповнюється тисячу днів із моменту затримання українського журналіста Романа Сущенка в Росії.

Власного кореспондента агентства «Укрінформ» у Франції затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року Сущенку висунули обвинувачення у «шпигунстві».

Співробітники ФСБ Росії звинуватили Сущенка у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечують, а правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

Сущенка етапували в колонію №11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).

Як відомо, в Нью-Йорку відкрилася виставка робіт українського журналіста та політв’язня Романа Сущенка.

Сущенко поскаржився на порізані та замальовані листи після того, як їх читає цензор у колонії.

Нещодавно Сущенка відвідали в колонії з триденним побаченням його дружина і дочка.

Джерело: Радіо Свобода