  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Сущенка в колонії відвідали дружина і дочка

    • Розсилка
    Правозахисник Сущенка сподівається, що його незабаром обміняють&nbsp; - Сущенка в колонії відвідали дружина і дочка
    Правозахисник Сущенка сподівається, що його незабаром обміняють 

    Родині Сущенка дозволили триденне побачення

    Бранця Кремля українського журналіста, незаконно засудженого в РФ Романа Сущенка відвідали в колонії з триденним побаченням його дружина і дочка.

    Про це повідомив громадський захисник Сущенка Марк Фейгін у Twitter.

    Читайте також

    «Дружина і дочка українського політв'язня Романа Сущенка відвідали його з тривалим, триденним побаченням у ВК-11 у Кірово-Чепецьку. У Романа поки все гаразд», - написав він.

    Фейгін також висловив сподівання, що «нова влада в Києві займеться обміном українця Сущенка на Вишинського».

    Як повідомлялося, українського журналіста Романа Сущенка, з порушенням міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років.

    7 жовтня 2016 року йому пред'явили звинувачення в шпигунстві.

    Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

    Сущенка етапували в колонію №11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).

    Читайте також
    Росія Марк Фейгін суд арешт Роман Сущенко в'язниця дружина влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ