Сущенка в колонії відвідали дружина і дочка



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Правозахисник Сущенка сподівається, що його незабаром обміняють

Родині Сущенка дозволили триденне побачення

Бранця Кремля українського журналіста, незаконно засудженого в РФ Романа Сущенка відвідали в колонії з триденним побаченням його дружина і дочка.

Про це повідомив громадський захисник Сущенка Марк Фейгін у Twitter.

«Дружина і дочка українського політв'язня Романа Сущенка відвідали його з тривалим, триденним побаченням у ВК-11 у Кірово-Чепецьку. У Романа поки все гаразд», - написав він.

Фейгін також висловив сподівання, що «нова влада в Києві займеться обміном українця Сущенка на Вишинського».

Як повідомлялося, українського журналіста Романа Сущенка, з порушенням міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років.

7 жовтня 2016 року йому пред'явили звинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

Сущенка етапували в колонію №11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).