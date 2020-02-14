Єрмак назвав брехнею інформацію про зустріч Зеленського і секретаря Радбезу Росії в Омані



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Голова Офісу президента заявив, що сюжет «Схем» не підкріплений фактами

Новий голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував розслідування програми «Схеми: корупція в деталях», щодо візиту президента Володимира Зеленського до Оману.

Про це Єрмак написав на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, журналісти «Схеми» з'ясували, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилітав у місто Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський

«Знаєте, от тільки позавчора я озвучив позицію Офісу президента щодо того, що свобода слова є одним із наших основних пріоритетів. І я щиро вважаю, що медіа повинні критикувати владу. Для того щоб вона завжди знаходилась в притомному стані, не забувала що вона тимчасова. Що ми тут для того, аби зробити життя наших громадян краще. Щоб ми завжди відповідали за свої дії, і готові були звітувати перед суспільством.

І, знаєте, ми абсолютно точно готові це робити. Але тоді, коли чуємо конструктивну критику, підкріплену фактами», - зазначив він.

За його словами, сюжет «Схем» не підкріплений фактами.

«Чи можна назвати сюжет Схеми Радіо Свобода таким, що підкріплений фактами і є об‘єктивним? На жаль, ні.

Де свідчення конкретних людей? Де об’єктивні дані? Чи почули глядачі хоч щось окрім фрази «за свідченням наших джерел»? Ми прагнемо діалогу, і готові коментувати факти. Основна проблема сюжету Схем в тому, що коментувати там нічого. Це все - неправда від початку і до кінця, і немає жодного об‘єктивного твердження, яке могло б стати реальним, грунтовним предметом для обговорення. Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде «як стверджують наші джерела» і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику) Чи є це прийнятним, чи є це журналістикою, чи є це професійною роботою? Будь-яка людина з навичками критичного мислення скаже, що ні. Ми готові відповідати на будь-які питання, готові до спілкування з журналістами. Але хотілося б відповідати на питання, які базуються на фактах, а не припущеннях», - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, на прощання Андрій Богдан офіційно відповів, що поїздка президента Володимира Зеленського до Султанату Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою і за власні кошти.

Раніше Державне управління справами надало відповідь на запит «Главкома», що не здійснювало оплату витрат і не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами державіаційного підприємства «Україна» президента Володимира Зеленського до Оману у січні 2020 року.

Крім цього, Міністерство закордонних справ України на запит «Главкома» про те, чи було долучене МЗС до підготовки візиту глави держави до Оману інформацію не надало. В міністерстві лише повідомили про відправлення нашого запиту до Офісу президента.

Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

До відома, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

Також нардеп Олексій Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського. Він же вимагає від Зеленського задекларувати поїздку до Оману