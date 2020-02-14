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    У Кремлі відреагували на розслідування стосовно поїздку Зеленського та Патрушева в Оман

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    У Кремлі божаться, що Микола Патрушев не бачився із Володимиром Зеленським - У Кремлі відреагували на розслідування стосовно поїздку Зеленського та Патрушева в Оман
    У Кремлі божаться, що Микола Патрушев не бачився із Володимиром Зеленським

    Пєсков назвав брехнею повідомлення про поїздку Патрушева в Оман і зустріч там з Зеленським

    Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інформація з розслідування «Схем» про поїздку секретар Ради безпеки РФ Миколи Патрушева в Оман і зустріч там з президентом України Володимиром Зеленським не відповідає дійсності. Про це пишуть росЗМІ.

    Як повідомляється, Пєсков назвав інформацію про можливу зустріч Патрушева і Зеленського в Омані «брехнею».

    Зазначимо, речниця президента України Юлія Мендель також заявила, що Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися.

    «Єдине, що було не складно в сюжеті програми «Схеми» - це заперечувати факт зустрічі президента і представника РФ Патрушева, адже вони дійсно ніколи не зустрічалися і не говорили», - написала вона у Facebook.

    Раніше новопризначений глава Офісу президента Андрій Єрмак також прокоментував розслідування програми «Схеми», заявивши, що «це все - неправда від початку і до кінця».

    Нагадаємо, журналісти проекту «Схеми» у своєму розслідуванні повідомили, що Патрушев був в Омані в той же час, коли і Зеленський (початок січня 2020 року). Крім того, за даними журналістів, Патрушев прилетів в Оман тим же чартерним літаком, яким через добу після прильоту представника РФ з Оману полетів Зеленський.

    Нагадаємо, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

    Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

    9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN. 

    Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

    До відома, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

    Також нардеп Олексій Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського. Він же вимагає від Зеленського задекларувати поїздку до Оману

    Читайте також: «Оманські канікули Зеленського». Журналісти оприлюднили подробиці елітного відпочинку президента
    Росія Київ ФСБ літак канікули аеропорт розслідування президент Андрій Єрмак Юлія Мендель Оман
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