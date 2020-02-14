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    Зеленський розпочав візит до Німеччини

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    Зеленський розпочав візит до Німеччини

    В рамках візиту президент проведе низку міжнародних зустрічей

    Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

    Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.

    Повідомляється, що під час форуму Володимир Зеленський виступить на окремій сесії, яка присвячена Україні.

    Крім того, в рамках візиту глава держави проведе низку міжнародних зустрічей.

    Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

    У розмові лідери обговорили підготовку наступного нормандського саміту, а також домовився активізувати роботу Контактної групи по Донбасу.

    Раніше повідомлялося, що зустрічі у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ на Мюнхенській конференції не буде.

    Напередодні новий глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив також, що рішення про зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним український президент Володимир Зеленський буде приймати сам.

    Нагадаємо, сьогодні Зеленський перебуває з візитом у Німеччині. Як повідомлялось, Зеленський під час робочого візиту 14-15 лютого виступить на сесії Мюнхенської конференції з безпеки, присвяченій Україні, і проведе на її полях низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.

    Німеччина Володимир Зеленський Мюнхенська конференція з безпеки президент Андрій Єрмак
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