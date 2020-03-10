Свідки у справі про катастрофу MH17 заявили про страх за своє життя, – суддя



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9 березня в Нідерландах розпочалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом в 2014 році

Деяких із свідків на окупованій території переслідували озброєні люди, повідомив суддя в залі суду

Значна частина свідків у судовому процесі у справі про катастрофу MH17 наражається на серйозний ризик, тому їх потрібно оберігати й захищати. Про це сьогодні заявив один із суддів у цій справі під час засідання, повідомляє «Гордон».

Суддя розповів, що майже всі свідки у цій справі сказали про те, що хотіли б зберегти анонімність через страх за свою безпеку.

Один зі свідків, який раніше проживав на окупованій території, розповів, що озброєні люди двічі навідувалися до нього в будинок, після чого він був змушений покинути його.

Ще один свідок, який проживає на підконтрольній українському уряду території, сказав, що боїться розголосу через страх, що його затримають російські спецслужби.

Суддя підкреслив, що на окупованих бойовиками територіях Донбасу, як і раніше, фіксують випадки тортур стосовно людей, а російські спецслужби беруть участь у вбивствах по всьому світу.

Він додав, що слідство переконалося в тому, що ГРУ і ФСБ беруть участь у війні на Донбасі.

Наприклад, один зі свідків заявив, що російські військові разом із бойовиками були на місці запуску «Бука», з якого збили літак MH17. Суддя нагадав, що росіяни робили все можливе, щоб перешкодити розслідуванню, зокрема, вони з території РФ зламували електронні системи, якими користувалися нідерландські розслідувачі справи про катастрофу літака.

Нагадаємо, в понеділок у Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом в 2014 році. У справі проходять чотири фігуранти: росіяни Ігор Гиркин, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко.

Частина родичів загиблих у катастрофі літака рейсу MH17, збитого бойовиками на Донбасі, заявили у суді, що вимагатимуть фінансової компенсації.

Нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе у своєму виступі 9 березня заявив, що бойовики, які збили пасажирський літак MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році, вважали, що стріляють по літаку військової авіації України.

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