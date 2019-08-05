Світ має боротися із терористами, які «використовують один одного для натхнення» - генсек НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столтенберг відвідав Крайстчерч, де у березні внаслідок теракту загинули 50 людей Фото: Euronews

Коментар Столтенберга з'явився у понеділок, коли США оговтуються після двох масових розстрілів в Техасі та Огайо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час відвідування мечеті в Новій Зеландії, де в березні бойовик убив десятки людей, заявив, що народи повинні працювати спільно, щоб запобігати атакам терористів-одинаків, які надихаються один одним.

Про це повідомляє Reuters.

Коментар Столтенберга з'явився у понеділок, коли США оговтуються після двох масових розстрілів в Техасі та Огайо на вихідних, внаслідок яких загинули 29 людей та десятки отримали поранення.

Столтенберг, здійснивши дводенну поїздку до Нової Зеландії, відвідав Крайстчерч, де під час нападів на дві мечеті з боку сповідувача ідеології домінування білої раси загинув 51 мусульманин.

«Ці напади здійснюються одинаками, але вони водночас пов'язані, тому що використовують один одного для натхнення, і посилаються один на одного в різних маніфестах», - заявив Столтенберг на телеканалі TVNZ.

«Це підкреслює, що нам потрібно боротися з тероризмом різними способами, за допомогою багатьох різних інструментів», - сказав він.

Столтенберг зауважив, що суспільство має відстоювати цінності свободи, відкритості та толерантності.

Як відомо, техаський стрілець, який вбив 20 людей у магазині Walmart, висловив підтримку бойовику з Крайстчерча у своєму маніфесті.

Влада Нової Зеландії звинуватила у вбивствах австралійця Брентона Тарранта, підозрюваного білого супремасиста. Він не визнав вину за всіма звинуваченнями.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня в американському місті Дейтон, штат Огайо, сталася стрілянина в барі. Чоловік у бронежилеті зі свого АК-47 вбив дев'ять людей і поранив 27.

Нападник був ліквідований.

Це другий випадок стрілянини в США за добу: раніше в результаті нападу на торговий центр Walmart в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 20 людей, 26 поранені, багато з них перебувають у важкому стані в лікарнях.

Поліція затримала стрілка, яким виявився 21-річний американець Патрік Крузіос.

Джерело: Європейська правда