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    Світ має боротися із терористами, які «використовують один одного для натхнення» - генсек НАТО

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    <div class="alt"> <div class="alt"> <div class="alt"> <p><span>Столтенберг відвідав Крайстчерч, де у березні в</span>наслідок теракту&nbsp; загинули 50 людей</p> </div> <div class="copy"></div> </div> </div> <div class="copy"></div> - Світ має боротися із терористами, які «використовують один одного для натхнення» - генсек НАТО

    Столтенберг відвідав Крайстчерч, де у березні внаслідок теракту  загинули 50 людей

    Фото: Euronews

    Коментар Столтенберга з'явився у понеділок, коли США оговтуються після двох масових розстрілів в Техасі та Огайо

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час відвідування мечеті в Новій Зеландії, де в березні бойовик убив десятки людей, заявив, що народи повинні працювати спільно, щоб запобігати атакам терористів-одинаків, які надихаються один одним.

    Про це повідомляє Reuters.

    Коментар Столтенберга з'явився у понеділок, коли США оговтуються після двох масових розстрілів в Техасі та Огайо на вихідних, внаслідок яких загинули 29 людей та десятки отримали поранення.

    Столтенберг, здійснивши дводенну поїздку до Нової Зеландії, відвідав Крайстчерч, де під час нападів на дві мечеті з боку сповідувача ідеології домінування білої раси загинув  51 мусульманин.

    «Ці напади здійснюються одинаками, але вони водночас пов'язані, тому що використовують один одного для натхнення, і посилаються один на одного в різних маніфестах», - заявив Столтенберг на телеканалі TVNZ.

    «Це підкреслює, що нам потрібно боротися з тероризмом різними способами, за допомогою багатьох різних інструментів», - сказав він.

    Столтенберг зауважив, що суспільство має відстоювати цінності свободи, відкритості та толерантності.

    Як відомо, техаський стрілець, який вбив 20 людей у магазині Walmart, висловив підтримку бойовику з Крайстчерча у своєму маніфесті.

    Влада Нової Зеландії звинуватила у вбивствах австралійця Брентона Тарранта, підозрюваного білого супремасиста. Він не визнав вину за всіма звинуваченнями.

    Нагадаємо, у ніч на 4 серпня в американському місті Дейтон, штат Огайо, сталася стрілянина в барі. Чоловік у бронежилеті зі свого АК-47 вбив дев'ять людей і поранив 27.

    Нападник був ліквідований.

    Це другий випадок стрілянини в США за добу: раніше в результаті нападу на торговий центр Walmart в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 20 людей, 26 поранені, багато з них перебувають у важкому стані в лікарнях.

    Поліція затримала стрілка, яким виявився 21-річний американець Патрік Крузіос. 

    Джерело: Європейська правда

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