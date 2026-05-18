Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Смартфони та соціальні мережі спровокували обвал народжуваності у світі – Financial Times

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Смартфони та соціальні мережі спровокували обвал народжуваності у світі – Financial Times
Найпомітніше зниження інтересу до створення сім'ї спостерігається серед людей до 30 років
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дослідники виявили чіткий збіг між появою 4G-мереж та різким зниженням коефіцієнта народжуваності в різних регіонах планети

Масове поширення смартфонів і мобільного інтернету у 2000–2010-х роках стало одним із ключових чинників демографічного спаду в усьому світі. До такого висновку дійшло британське видання після аналізу демографічних даних з кількох континентів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Коли саме почався злам

Журналісти FT виявили виразну закономірність у даних із різних країн. У Франції та Польщі народжуваність залишалася відносно стабільною на початку 2000-х, однак після 2009 року – з початком епохи масових соціальних мереж – почала різко знижуватися. У Мексиці та Індонезії переломний момент настав приблизно у 2012 році, а в країнах Африки – Гані та Нігерії – між 2013 і 2015 роками.

В усіх досліджених випадках падіння народжуваності збіглося з різким зростанням популярності мобільних застосунків та пошукових запитів у Google. Дослідники Університету Цинциннаті раніше встановили, що у США та Великій Британії народжуваність падала раніше і глибше саме в тих регіонах, де найшвидше з'явився мобільний інтернет 4G.

Два механізми впливу

Експерти вказують на два основні шляхи, якими гаджети впливають на демографію. Перший — скорочення живих особистих знайомств: романтичні стосунки дедалі частіше замінюються цифровою комунікацією. Другий – соціальні мережі формують завищені очікування від потенційних партнерів.

«Instagram та TikTok дозволяють молодим жінкам по всьому світу оминати традиційні авторитети і формують у них значно вищі очікування від стосунків, до яких чоловіки у їхньому оточенні часто виявляються просто не готові», – пояснює демографиня Еліс Еванс зі Стенфордського університету. 

Молодь до 30 – у зоні ризику

Найпомітніше зниження інтересу до створення сім'ї спостерігається серед людей до 30 років – найактивніших користувачів смартфонів. Саме вони проводять найбільше часу в цифровому просторі, поступово заміщуючи реальне спілкування віртуальним.

Раніше в ООН вже заявляли про безпрецедентне падіння темпів народжуваності через економічні та соціальні проблеми. Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) наголошував: люди здебільшого хочуть мати дітей, але стикаються з реальними бар'єрами – фінансовими труднощами, нестабільною зайнятістю та нерівномірним розподілом домашніх обов'язків. Технологічний чинник, на який вказує FT, додає до цієї картини ще один тривожний вимір.

Проблема актуальна й для України: за даними Мін'юсту, у 2025 році в країні народилося 168 778 дітей – утричі менше, ніж зафіксовано смертей за той самий рік. Порівняно з 2021 роком народжуваність скоротилася в 1,6 раза.

Нагадаємо, у червні 2025 року UNFPA оприлюднив доповідь, у якій пояснив причини глобального демографічного спаду. Найчастішою перешкодою для народження дітей респонденти називали фінансові труднощі – про це заявили 39% учасників опитування. Страх перед майбутнім та нестабільна зайнятість – 19% та 21% відповідно. ООН закликала уряди відмовитися від простих «бебі-бонусів» на користь системних змін: доступного житла, оплачуваних відпусток і якісних репродуктивних послуг.

До слова, дослідники фіксують і ширший вплив цифрового середовища на самопочуття молоді. За даними звіту про рівень щастя 2026 року, добробут людей до 25 років помітно знизився у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії – країнах із найвищим проникненням соціальних мереж. 

Читайте також:

Теги: соціальні мережі інтернет діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу
Чернігівщина: 11-річний хлопець вистрілив із пістолета і поранив друга
20 квiтня, 21:43
З ведмедиків викладено напис: «Росія викрала 20 000 українських дітей. Поверніть дітей»
У центрі Вашингтона зʼявилося 20 тис. ведмедиків на згадку про викрадених українських дітей (фото)
24 квiтня, 07:49
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про зміну формату заходів на 9 травня через «терористичну активність» України
Пєсков пояснив, чому Кремль вирішив сховати техніку на параді 9 травня
29 квiтня, 15:56
Мінцифри РФ прагне відновити планові перевірки операторів
РФ готує тотальний контроль над інтернетом
4 травня, 06:39
Ольга Кізюн з тримісячним сином Назаром
«Вперше в Україні». Лікарі провели унікальну операцію малюку з Херсону із вадою серця
7 травня, 14:53
Брюссель готує нові обмеження для американських хмарних платформ
ЗМІ: Європа задумала захистити держдані від американського впливу
7 травня, 14:38
Соломія Вітвіцька чекає на первістка
«Це дивовижні відчуття». Соломія Вітвіцька розкрила нові деталі своєї вагітності
8 травня, 16:22
Ворог продовжує вкладати значні ресурси у формування покоління, вихованого на культі війни
Москва витрачає сотні мільйонів доларів, щоб мілітаризувати нове покоління
14 травня, 20:41
18-річний Максим Колос отримав нове серце
У Львові лікарі пересадили нове серце 18-річному сину військового
15 травня, 13:07

Соціум

Смартфони та соціальні мережі спровокували обвал народжуваності у світі – Financial Times
Смартфони та соціальні мережі спровокували обвал народжуваності у світі – Financial Times
ООН: більш як половина українців можуть залишитися в Європі після 2027 року
ООН: більш як половина українців можуть залишитися в Європі після 2027 року
Трамп, Путін і Нетаньяху розв'язують війни – Хав'єр Бардем
Трамп, Путін і Нетаньяху розв'язують війни – Хав'єр Бардем
Через атаку на Москву пропагандисти РФ пішли на несподіваний крок проти Путіна
Через атаку на Москву пропагандисти РФ пішли на несподіваний крок проти Путіна
У Москві – нові вибухи, росіяни в паніці (відео)
У Москві – нові вибухи, росіяни в паніці (відео)
Знахідка часів війни паралізувала німецьке місто, 30 тисяч жителів довелося евакуювати
Знахідка часів війни паралізувала німецьке місто, 30 тисяч жителів довелося евакуювати

Новини

Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
16 травня, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua