Смартфони та соціальні мережі спровокували обвал народжуваності у світі – Financial Times

Дослідники виявили чіткий збіг між появою 4G-мереж та різким зниженням коефіцієнта народжуваності в різних регіонах планети

Масове поширення смартфонів і мобільного інтернету у 2000–2010-х роках стало одним із ключових чинників демографічного спаду в усьому світі. До такого висновку дійшло британське видання після аналізу демографічних даних з кількох континентів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Коли саме почався злам

Журналісти FT виявили виразну закономірність у даних із різних країн. У Франції та Польщі народжуваність залишалася відносно стабільною на початку 2000-х, однак після 2009 року – з початком епохи масових соціальних мереж – почала різко знижуватися. У Мексиці та Індонезії переломний момент настав приблизно у 2012 році, а в країнах Африки – Гані та Нігерії – між 2013 і 2015 роками.

В усіх досліджених випадках падіння народжуваності збіглося з різким зростанням популярності мобільних застосунків та пошукових запитів у Google. Дослідники Університету Цинциннаті раніше встановили, що у США та Великій Британії народжуваність падала раніше і глибше саме в тих регіонах, де найшвидше з'явився мобільний інтернет 4G.

Два механізми впливу

Експерти вказують на два основні шляхи, якими гаджети впливають на демографію. Перший — скорочення живих особистих знайомств: романтичні стосунки дедалі частіше замінюються цифровою комунікацією. Другий – соціальні мережі формують завищені очікування від потенційних партнерів.

«Instagram та TikTok дозволяють молодим жінкам по всьому світу оминати традиційні авторитети і формують у них значно вищі очікування від стосунків, до яких чоловіки у їхньому оточенні часто виявляються просто не готові», – пояснює демографиня Еліс Еванс зі Стенфордського університету.

Молодь до 30 – у зоні ризику

Найпомітніше зниження інтересу до створення сім'ї спостерігається серед людей до 30 років – найактивніших користувачів смартфонів. Саме вони проводять найбільше часу в цифровому просторі, поступово заміщуючи реальне спілкування віртуальним.

Раніше в ООН вже заявляли про безпрецедентне падіння темпів народжуваності через економічні та соціальні проблеми. Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) наголошував: люди здебільшого хочуть мати дітей, але стикаються з реальними бар'єрами – фінансовими труднощами, нестабільною зайнятістю та нерівномірним розподілом домашніх обов'язків. Технологічний чинник, на який вказує FT, додає до цієї картини ще один тривожний вимір.

Проблема актуальна й для України: за даними Мін'юсту, у 2025 році в країні народилося 168 778 дітей – утричі менше, ніж зафіксовано смертей за той самий рік. Порівняно з 2021 роком народжуваність скоротилася в 1,6 раза.

Нагадаємо, у червні 2025 року UNFPA оприлюднив доповідь, у якій пояснив причини глобального демографічного спаду. Найчастішою перешкодою для народження дітей респонденти називали фінансові труднощі – про це заявили 39% учасників опитування. Страх перед майбутнім та нестабільна зайнятість – 19% та 21% відповідно. ООН закликала уряди відмовитися від простих «бебі-бонусів» на користь системних змін: доступного житла, оплачуваних відпусток і якісних репродуктивних послуг.

До слова, дослідники фіксують і ширший вплив цифрового середовища на самопочуття молоді. За даними звіту про рівень щастя 2026 року, добробут людей до 25 років помітно знизився у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії – країнах із найвищим проникненням соціальних мереж.