Apple хоче захопити ринок окулярів, як колись годинників

glavcom.ua
Глобальний ринок окулярів оцінюється приблизно у $200 млрд на рік
фото ілюстративне
Bloomberg: запуск окулярів Apple перенесли на кінець 2027 року через затримки Siri

Apple розробляє смарт-окуляри, які хоче вивести на ринок до кінця 2027 року, і розглядає цей пристрій як шанс зробити з очковою оптикою те, що Apple Watch зробили з механічними годинниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Окуляри замість годинника: стратегія на трильйон

Коли Apple у 2015 році виходила на ринок наручних годинників, там вже були Pebble, Samsung, Motorola та інші. Але компанія прицілилася не в гаджет-сегмент, а в традиційний ринок наручних годинників вартістю до $1000 – і перемогла. За даними Bloomberg, виручка Swatch у 2025 році виявилася на 28% нижчою, ніж у рік перед виходом Apple Watch, а Fossil втратила близько 70% продажів.

Тепер Apple бачить схожий сценарій з окулярами. Ринок смарт-окулярів іще молодий – приблизно на тому рівні, де були смарт-годинники десять років тому. Проте справжня мета – традиційна оптика в діапазоні $200–500, де домінують EssilorLuxottica (Ray-Ban, Oakley, Chanel), Safilo (Tommy Hilfiger, Hugo Boss) та Warby Parker.

Масштаб приголомшливий: за оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, 2,2 млрд людей у світі мають порушення зору, а глобальний ринок окулярів оцінюється приблизно у $200 млрд на рік.

Чим відповість Apple на окуляри Meta

Головний конкурент – Meta з лінійкою Ray-Ban від Meta, яка активно нарощує функції: нещодавно окуляри отримали управління автомобілем жестами та підтримку сторонніх розробників. Meta також має роздрібні партнерства, зокрема з LensCrafters, і першою асоціюється у свідомості споживачів із розумними окулярами.

Apple робить ставку на фірмовий дизайн, інтеграцію з iPhone та функції штучного інтелекту. Пристрій, кодова назва N50, матиме овальні камери, кілька варіантів оправ та унікальні кольори. З часом окуляри можуть еволюціонувати в пристрій для здоров'я і в перспективі отримати доповнену реальність –  хоча справжніх AR-окулярів до кінця десятиліття не чекають.

Слабке місце Apple – закрита екосистема. Оскільки компанія не працює з Android, Meta отримує шанс повністю захопити цю аудиторію. Глобально Android більший за iOS, тому навіть вихід Apple на ринок може зіграти на руку конкуренту – розігрівши інтерес до смарт-окулярів загалом.

iOS 27, iOS 28 та новий Apple TV

Крім того, Bloomberg повідомляє про кілька інших планів компанії. Оновлений застосунок Siri в iOS 27 синхронізуватиме розмови між усіма пристроями користувача через iCloud – так само, як це вже роблять ChatGPT і Gemini. Водночас Apple вже почала розробку iOS 28 і macOS 28: оновлення отримали кодові назви Bell (iOS/iPadOS) та Poppy (macOS), а разом їх у компанії називають «Boppy». iOS 28 вийде разом з ювілейним iPhone до 20-річчя пристрою.

Обидва пристрої готові апаратно вже кілька місяців – їхній реліз тримали до появи оновленого Siri та Apple Intelligence, що заплановані на осінь. Apple TV отримає новий чип, а HomePod mini – підтримку ШІ-функцій завдяки заміні семирічного процесора S5.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що інсайдери розкрили плани Apple на весну: серед запланованих новинок – доступний iPhone, нові MacBook та подальша інтеграція штучного інтелекту. Тоді ж ішлося про те, що майбутні Apple Glasses можуть стати одним з драйверів ринку розумних окулярів.

