Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов

Лариса Голуб
Ахметов вважає, що у Путіна немає причин продовжувати війну
фото: akhmetovfoundation.org
Бізнесмен Рінат Ахметов висловив думку, що Україна наближається до справедливого миру

Україна поступово наближається до встановлення справедливого й тривалого миру, тоді як Росія стикається з глибокими прихованими проблемами та технологічним застоєм. Таку думку висловив український бізнесмен, Рінат Ахметов в інтерв'ю британському виданню The Guardian, інформує «Главком».

На думку бізнесмена, будь-яка модель завершення війни має три чіткі складові, серед яких українці та західні партнери категорично відкидають російські сценарії.

Ахметов назвав можливі варіанти фіналу війни:

  • Справедливий мир: сценарій, за якого Україна повністю відновлює свій суверенітет і повертається до міжнародно визнаних кордонів 1991 року. При цьому Російська Федерація зобов'язана виплатити репарації за всю завдану шкоду.
  • Тривалий мир: гарантія того, що Україна розвиватиметься як вільна, процвітаюча, демократична європейська держава, захищена від майбутніх зазіхань.
  • Фальшивий мир: пастка, у яку Кремль намагається втягнути Україну та міжнародну спільноту для заморожування конфлікту та підготовки до нової агресії.

«По-перше – справедливий мир, за якого Україна повертається до міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Звичайно, Росія має виплатити репарації за завдану шкоду. Друге – тривалий мир, який має забезпечити, щоб Україна залишалася вільною, процвітаючою, демократичною європейською державою. Існує також третій варіант – фальшивий мир, до якого нас намагається втягнути Росія», – сказав Ахметов. 

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи є реальні підстави вірити у наближення миру, Ахметов зазначив, що оптимістично дивиться на ситуацію. За його словами, війська Путіна остаточно застрягли на фронті.

«Для мене це як наполовину повна склянка. Хтось скаже, що вона напівпорожня, але я бачу, що вода в ній усе ще є. Дехто каже мені, що у Путіна немає причин закінчувати цю війну. Я вважаю навпаки: у нього немає причин її продовжувати», – сказав бізнесмен.

За словами Ахметова, частка російської економіки становить лише 2% від світового ВВП. Росія витрачає колосальні ресурси на загарбницьку війну проти сусіда, який ніколи не становив для неї загрози. Також Кремль фактично нічого не інвестує у сучасні технології, що робить Росію абсолютно непідготовленою до майбутнього.

«Вони менш підготовлені до завтрашньої боротьби. Вони витрачають багато грошей на цю війну проти своїх сусідів, хоча ми ніколи не становили жодної загрози для Росії», – резюмував Ахметов.

Рінат Ахметов – найбагатший бізнесмен України, мільярдер. Головний акціонер найбільшої інвестиційної групи України SCM, яка контролює компанії Метінвест (металургія) та ДТЕК (енергетика). З 1996 року є незмінним президентом та власником футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк). Багато років очолює український список Forbes. Через повномасштабне російське вторгнення втратив значну частину активів, включаючи заводи «Азовсталь» та металургійний комбінат ім. Ілліча в Маріуполі. Нині статки Ріната Ахметова оцінюються у $7,8 млрд відповідно до світового рейтингу Forbes.

Нагадаємо, економіка Росії охоплена системною кризою: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій, логістичних та кадрових витрат. Лише в першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії проти України.

«Главком» писав, що група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова планує будівництво на Полтавщині найбільшої в Європі вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 650 МВт загальною вартістю €1,2 млрд.

