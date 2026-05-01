Почали дешевшати: скільки коштують яйця у супермаркетах Києва

Найдешевшими традиційно лишаються нефасовані яйця

Після великоднього ажіотажу ціни на стратегічний продукт у столичних магазинах пішли на спад. «Главком» промоніторив ціни у популярних супермаркетах міста, щоб з'ясувати, де зараз купувати найвигідніше.

Ціни у мережі «Екомаркет»

У цій мережі найбільш відчутно подешевшали нефасовані яйця. Якщо напередодні Великодня за десяток яєць категорії С1 (без пакування) у «Екомаркеті» просили 68,90 грн, то сьогодні ціна становить 57,90 грн.

Щодо фасованої продукції, то ситуація в «Екомаркеті» зараз наступна:

Ясенсвіт (категорія L, 10 шт) – 85,30 грн;

Ясенсвіт Україна (категорія С1, 10 шт) – 82,90 грн;

Власна марка «Еко Маркет» (категорія С1, 10 шт) – 80,00 грн.

Ціни у мережі «Варус»

Мережа «Варус» на початку травня демонструє чи не найбільший асортимент. Тут можна знайти як найдешевші пропозиції, так і дорогі добірні яйця. Найдешевшою позицією є десяток категорії С2 – він обійдеться у 46,90 грн. Нефасовані яйця категорії С0 коштують 59,90 грн за десяток (що на 2 грн дорожче, ніж категорія С1 в «Екомаркеті»).

Ціни на фасовану продукцію у «Варусі»:

Доступний сегмент (до 75 грн):

«Від Доброї курки» (С2) – 59,90 грн за дес.

«Ясенсвіт Фермерські» (С1) – 73,90 грн за дес.

Zlata Kladka (С1) – 74,90 ггрн за дес.

Середній чек (близько 80 грн):

«Квочка Домашні» (С0) – 79,90 грн за дес.

«Ясенсвіт Молодильні» (С0) – 79,90 грн за дес.

Преміум та великий розмір (понад 90 грн):

«Квочка Вільний вигул» (С1) – 94,90 грн за дес.

«Ясенсвіт Супер Max» (СВ) – 96,90 грн за дес.

«Квочка Файна курка» (С0) – 97,90 грн за дес.

«Квочка» (XL) – 98,50 грн за дес.

Ціна яєць у мережі супермаркетів «Варус» скриншот з сайту varus.ua

Ціни на яйця у мережі Metro

У мережі «Metro» ситуація з цінами дещо відрізняється від інших ритейлерів – тут вигідніше купувати великими пакуваннями, хоча загальний рівень цін залишається вищим, ніж у дисконтерах.

Ціни на великі фасування:

Ясенсвіт «Для духмяних пирогів» (С1, 15 шт) – 122 грн (близько 81,30 грн за десяток);

aro (категорія С2, 30 шт) – 229 грн (близько 76,30 грн за десяток);

Ясенсвіт (категорія С1, 30 шт) – 243 грн (рівно 81,00 грн за десяток).

Роздрібні упаковки (10 шт):

Ясенсвіт (С1) – 79,50 грн;

METRO Chef (вищої категорії) – 84,50 грн;

METRO Chef (С1) – 97,00 грн;

Ясенсвіт «Молодильні» (С0) – 98,00 грн;

Квочка (XL) – 99,00 грн;

Квочка «Вільний вигул» (С1) – 101,00 грн.

Ціни на яйця мережі супермаркетів Metro скриншот з сайту мережі супермаркетів Metro

Ціни на яйця у мережі «АТБ»

У мережі «АТБ» ціни на яйця після свят тримаються в середньому діапазоні. Тут немає позицій дорожче 90 грн, але й найдешевші варіанти стартують з відмітки понад 70 грн за фасований десяток.

Актуальні ціни в «АТБ»:

«Своя лінія» (1 категорія, 10 шт) – 70,90 грн;

«Це-яйце! Полтавське» (1 категорія, 10 шт) – 71,90 грн;

«Своя лінія» (вища категорія, 10 шт) – 72,90 грн;

«Це-яйце! Полтавське» (вища категорія, 10 шт) – 75,90 грн;

«Квочка» (1 категорія, 10 шт) – 78,90 грн;

«Ясенсвіт» (1 категорія, 10 шт) – 79,90 грн;

Квочка «Домашнє» (вища категорія, 10 шт) – 83,90 грн;

Ясенсвіт «Справжні велетні» (вища категорія, 10 шт) – 85,30 грн.

Аналіз цін у столичних супермаркетах на початку травня свідчить про поступове повернення цін до «досвяткового» рівня. Наразі у Києві спостерігається суттєвий розрив між вартістю фасованої продукції та яєць, що продаються поштучно.

Нагадаємо, у березні 2026 року середня ціна виробників вершкового масла в Україні знизилася на 2% порівняно з лютим – до 289 тис. грн/тонна. При цьому споживчі ціни залишалися незмінними. Держстат фіксує розрив між оптовим та роздрібним сегментами ринку масла. Якщо виробники у березні відпускали продукт дешевше, то середня споживча ціна у торговельних мережах лишилася сталою – на рівні 109,85 грн за 200-грамову пачку.