Ціни на продукти: що буде з вартістю борщового набору

Максим Бурич
За рахунок імпорту торговельні мережі перекриватимуть нестачу українських овочів
Сезонне зниження цін на овочі та фрукти цього року буде мінімальним

Українським споживачам не варто розраховувати на традиційно дешеві овочі та фрукти в літні місяці. Попри те, що на ринках та в супермаркетах розпочинається сезонне збільшення пропозиції, загальний рівень цін на весь овочевий ряд залишатиметься високим порівняно з минулими роками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови Союзу українського селянства Івана Томича.

Основними тригерами такої ситуації експерт називає жорстку економічну кризу в агросекторі та безпрецедентне скорочення посівних площ під базові продовольчі культури. За словами Івана Томича, цього року вітчизняний аграрний сектор зіткнувся із комплексом викликів, які напряму конвертуються у високі цінники на полицях крамниць. Насамперед по майбутньому врожаю вдарили складні погодні умови.

«Причини на поверхні – це весна, погодні умови, серія морозів і затяжна загалом сухостійка», – пояснює голова Союзу українського селянства.

Проте погодні примхи стали лише верхівкою айсберга. Значно сильніше по виробниках б'ють фінансова та кадрова кризи, які змусили фермерів масово відмовлятися від вирощування овочів. Спікер уперше озвучив критичні для галузі цифри: через тотальну нестачу людського ресурсу та захмарну вартість пального й електрики, обсяги посадки овочів борщового набору в країні скоротилися як мінімум на 50%. Саджати й збирати врожай просто немає кому і за які гроші.

Єдиним чинником, який стримуватиме внутрішній ринок від тотального дефіциту та неконтрольованого зліту цін, виступатиме закордонна продукція. Саме за рахунок імпорту торговельні мережі перекриватимуть нестачу українських овочів.

«Противагою безумовно буде імпорт продукції, який ситуативно буде збивати ціни. У цьому є як плюси, так і мінуси. Мінуси в тому, що це шкодить вітчизняному виробнику, а вітчизняний виробник – вже на межі прибутковості», – підкреслив Іван Томич.

Засилля дешевших закордонних аналогів у пік сезону позбавляє українських аграріїв можливості заробити, що ставить багато господарств на межу виживання.

Аналітики сформували чіткий календар того, як поводитимуться ціни на основні продуктові позиції найближчим часом:

Капуста: споживачам не варто очікувати подальшого зниження вартості ранньої капусти. Поточна планка на ринку вже досягла свого економічного дна, і нижче цієї межі ціна не впаде.

Картопля: у цьому сегменті ситуація найбільш оптимістична. Найближчим часом очікується помітне зниження вартості на коренеплоди нового врожаю в міру збільшення їхнього збору.

Полуниця, огірки та помідори: суттєве подешевшання цих позицій відтерміновується. Воно відбудеться лише в липні – зниження цін буде поетапним і помітним, проте навіть це не зробить літні овочі та ягоди «дешевими» у класичному розумінні.

Нагадаємо, незважаючи на примхи весняної погоди, український ринок черешні влітку буде надійно забезпечений продукцією вітчизняного виробництва. У сезон масового збору врожаю цінники на улюблену літню ягоду мають стабілізуватися і триматися в межах 100–150 грн за кг. 

