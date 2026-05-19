Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нова ціна метро. Депутат Київради порахував, скільки витрачатиме середня столична родина у рік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нова ціна метро. Депутат Київради порахував, скільки витрачатиме середня столична родина у рік
Голова бюджетної комісії Київради розкритикував спроби чиновників КМДА виправдати підвищення цін «європейським підходом»
фото: depositphotos.com/ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Анонсоване столичною владою зростання цін на проїзд може завдати критичного удару по сімейних бюджетах киян під час війни

Запровадження у Києві тарифу на проїзд у розмірі 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік. Відповідні розрахунки оприлюднив депутат Київської міської ради, голова бюджетної комісії та лідер опозиційної фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко, передає «Главком».

Політик наголосив, що анонсоване столичною владою зростання цін – це вже не «кілька гривень різниці», а удар по сімейних бюджетах киян під час війни.

Скільки коштуватиме проїзд для родини з трьох людей?

Депутат навів детальний розрахунок для середньої київської сім'ї (двоє дорослих та дитина), яка користується комунальним транспортом двічі на день протягом 22 робочих днів на місяць:

  • При поточному тарифі (8 грн): родина витрачає 1 056 грн на місяць.
  • При новому тарифі (30 грн): щомісячні витрати зростуть до 3 960 грн.
  • Додаткове фінансове навантаження становитиме +2 904 грн щомісяця, або +34 848 грн на рік.

«Для багатьох українських сімей ці «зайві» 35 тис. грн на рік – це оплата комунальних послуг за кілька місяців, дитячі гуртки, життєво необхідні ліки або частина оренди житла», – підкреслив Андрій Вітренко.

Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва
Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва
інфографіка: КМДА
Нова ціна метро. Депутат Київради порахував, скільки витрачатиме середня столична родина у рік фото 1
інфографіка% КМДА

Спочатку реформа, потім – тарифи

Голова бюджетної комісії Київради розкритикував спроби чиновників КМДА виправдати підвищення цін «європейським підходом». За його словами, у Європі висока вартість квитка компенсується дотаціями з боку міст, ідеальним комфортом та якістю транспорту. 

Вітренко переконаний, що перед ухваленням будь-яких рішень про зміну вартості проїзду міська влада зобов'язана провести аудит «Київпастрансу» та «Київського метрополітену» і провести реформу транспортної мережі.

Нагадаємо, нову тарифну модель у комунальному транспорті столиці з разовим квитком по 30 грн планують запровадити з 15 липня 2026 року. На сайті Київради вже з'явилася петиція проти цього рішення, яка рекордно швидко набрала необхідні 6000 голосів.

«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі. 

Теги: Андрій Вітренко Київрада тарифи ціни громадський транспорт метро Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпризначинець місці розстрілу людей у Голосіївському районі. Київ, 18 квітня 2026 року
Зброя є, права немає: висновок для України після теракту
19 квiтня, 17:53
Парк і водойма у Солом'янському районі
У якому районі Києва найменше та найбільше зелені: оприлюднено рейтинг
21 квiтня, 14:08
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 25-26 квітня
24 квiтня, 15:17
Вперше в історії тендерів «Укрпошти» ціна за кілометр пробігу не є статичною
«Укрпошта» змінила підхід: вартість перевезень тепер залежить від цін на дизель
6 травня, 10:30
За скоєне зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі
Нажився на «єВідновленні»: у Києві шахрай видурив у пенсіонерки 230 тис. грн
6 травня, 11:47
Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі до десяти років
Водію Maserati, який напідпитку влаштував ДТП на Печерську, повідомлено про підозру
7 травня, 13:19
Зоя Петровська та її 39-річний син Сергій жили у будинку, в який 14 травня влучила російська ракета
Під час ракетного удару по Києву загинула дружина військового та її син
Вчора, 09:37
Готовий ресторан у Києві виставлено на продаж
Чи справді в Києві масово закриваються ресторани? Аналітики розкрили реальну ситуацію
Вчора, 16:00
Тривога у столиці розпочалас о 20:58
У Києві та низці регіонів відбій повітряної тривоги
17 травня, 22:35

Новини

СБУ викрила охоронця університету, який наводив ворожі удари по Києву
СБУ викрила охоронця університету, який наводив ворожі удари по Києву
Нова ціна метро. Депутат Київради порахував, скільки витрачатиме середня столична родина у рік
Нова ціна метро. Депутат Київради порахував, скільки витрачатиме середня столична родина у рік
«Друга група» за $25 тис. Затримано підприємця, який продавав ухилянтам інвалідність
«Друга група» за $25 тис. Затримано підприємця, який продавав ухилянтам інвалідність
Зеленський підписав закон про будівництво Музею Революції Гідності
Зеленський підписав закон про будівництво Музею Революції Гідності
Проїзний на транспорт за майже 5 тис. грн: Київ увійде до четвірки найдорожчих у Європі
Проїзний на транспорт за майже 5 тис. грн: Київ увійде до четвірки найдорожчих у Європі
Петиція проти проїзду по 30 грн у Києві набрала голоси за лічені години
Петиція проти проїзду по 30 грн у Києві набрала голоси за лічені години

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua