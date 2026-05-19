Нова ціна метро. Депутат Київради порахував, скільки витрачатиме середня столична родина у рік

Анонсоване столичною владою зростання цін на проїзд може завдати критичного удару по сімейних бюджетах киян під час війни

Запровадження у Києві тарифу на проїзд у розмірі 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік. Відповідні розрахунки оприлюднив депутат Київської міської ради, голова бюджетної комісії та лідер опозиційної фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко, передає «Главком».

Політик наголосив, що анонсоване столичною владою зростання цін – це вже не «кілька гривень різниці», а удар по сімейних бюджетах киян під час війни.

Скільки коштуватиме проїзд для родини з трьох людей?

Депутат навів детальний розрахунок для середньої київської сім'ї (двоє дорослих та дитина), яка користується комунальним транспортом двічі на день протягом 22 робочих днів на місяць:

При поточному тарифі (8 грн): родина витрачає 1 056 грн на місяць.

При новому тарифі (30 грн): щомісячні витрати зростуть до 3 960 грн.

Додаткове фінансове навантаження становитиме +2 904 грн щомісяця, або +34 848 грн на рік.

«Для багатьох українських сімей ці «зайві» 35 тис. грн на рік – це оплата комунальних послуг за кілька місяців, дитячі гуртки, життєво необхідні ліки або частина оренди житла», – підкреслив Андрій Вітренко.

Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва інфографіка: КМДА

Спочатку реформа, потім – тарифи

Голова бюджетної комісії Київради розкритикував спроби чиновників КМДА виправдати підвищення цін «європейським підходом». За його словами, у Європі висока вартість квитка компенсується дотаціями з боку міст, ідеальним комфортом та якістю транспорту.

Вітренко переконаний, що перед ухваленням будь-яких рішень про зміну вартості проїзду міська влада зобов'язана провести аудит «Київпастрансу» та «Київського метрополітену» і провести реформу транспортної мережі.

Нагадаємо, нову тарифну модель у комунальному транспорті столиці з разовим квитком по 30 грн планують запровадити з 15 липня 2026 року. На сайті Київради вже з'явилася петиція проти цього рішення, яка рекордно швидко набрала необхідні 6000 голосів.

«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.