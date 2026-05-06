Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Троєщині за 7 тис. грн

Ірина Міллер
Сьогодні, 6 травня, власник знизив вартість оренди на 1 тис. грн
Квартира розташована на вул. Сержа Лифаря

Вартість оренди однокімнатної квартири в Києві станом на весну 2026 року в середньому становить близько 17 тис. грн на місяць без урахування комунальних послуг.  «Главком» відшукав пропозицію житла у Деснянському районі за ціною 7 тис. грн, яка має суттєву перевагу для сучасних реалій – інтернет, що працює під час відключень електроенергії.

Квартира розташована на масиві Троєщина
Квартира розташована на масиві Троєщина за адресою: вулиця Сержа Лифаря, 17-А. Ще наприкінці квітня за помешкання просили 8 тис. грн, проте сьогодні власник знизив ціну до 7 тис. грн. Житло загальною площею 38 кв. м розташоване на четвертому поверсі дев’ятиповерхової цегляної «гостинки» 1985 року будівництва.

Кімната декорована шпалерами з квітковим орнаментом
Житлова кімната має площу 17 кв. м. Стіни помешкання декоровані шпалерами з квітковим принтом. Замість ліжка встановлено диван, також є велика шафа з відкритими полицями для зберігання речей, тумба під телевізор і кілька стільців.

Кухня площею 8 кв. м укомплектована всім необхідним для життя. У приміщенні встановлено кухонний гарнітур, газову плиту, холодильник та мікрохвильову піч. Робоча поверхня («фартух») на кухні декорована керамічною плиткою.

На кухні є необхідні меблі та техніка
Санвузол у квартирі суміжний. Тут встановлено лічильники на воду та новий компакт. Також є пральна машина-автомат, на пластикових елементах якої вже помітне пожовтіння від віку. Стіни біля ванни та умивальника облицьовані кахельною плиткою.

Санвузол у квартирі суміжний
У передпокої квартири стіни обклеєні шпалерами у світлих відтінках.

Також у квартирі є зона для зберігання речей
Балкон квартири виходить у зелений двір будинку.

Балкон квартири виходить у двір будинку
Власники обіцяють, що під час відключень світла орендарі матимуть надійний зв'язок. Провайдери у будинку забезпечують роботу інтернету за відсутності електроенергії до 100 годин.

Вулиця Сержа Лифаря розташована у самому серці Троєщини. Поруч із будинком 17-А є дитячі садочки та розвинена соціальна інфраструктура.

Будинок розташований на вул. Сержа Лифаря 17-А
Раніше «Главком» показував варіант на Воскресенці за аналогічну ціну, де пропонували «хрущовку» площею 28 кв. м без балкона та меблів у кімнаті. Також ми розповідали про житло у Деснянському районі за 5 999 грн, де світло обіцяли навіть під час масових відключень.

Затримано агента ФСБ, який координував підпали військових авто у Києві
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Троєщині за 7 тис. грн
Коли подорожчає проїзд у Києві? Мер столиці розповів про підготовку нових розрахунків
Рух транспорту вулицею Хрещатик буде частково обмежено 7 травня
За скільки можна купити справжній сир у Києві? Результати експертизи вражають
Останній дзвоник у школах столиці: влада назвала дату закінчення навчального року
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
