Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Троєщині за 7 тис. грн

Вартість оренди однокімнатної квартири в Києві станом на весну 2026 року в середньому становить близько 17 тис. грн на місяць без урахування комунальних послуг. «Главком» відшукав пропозицію житла у Деснянському районі за ціною 7 тис. грн, яка має суттєву перевагу для сучасних реалій – інтернет, що працює під час відключень електроенергії.

Квартира розташована на масиві Троєщина за адресою: вулиця Сержа Лифаря, 17-А. Ще наприкінці квітня за помешкання просили 8 тис. грн, проте сьогодні власник знизив ціну до 7 тис. грн. Житло загальною площею 38 кв. м розташоване на четвертому поверсі дев’ятиповерхової цегляної «гостинки» 1985 року будівництва.

Житлова кімната має площу 17 кв. м. Стіни помешкання декоровані шпалерами з квітковим принтом. Замість ліжка встановлено диван, також є велика шафа з відкритими полицями для зберігання речей, тумба під телевізор і кілька стільців.

Кухня площею 8 кв. м укомплектована всім необхідним для життя. У приміщенні встановлено кухонний гарнітур, газову плиту, холодильник та мікрохвильову піч. Робоча поверхня («фартух») на кухні декорована керамічною плиткою.

Санвузол у квартирі суміжний. Тут встановлено лічильники на воду та новий компакт. Також є пральна машина-автомат, на пластикових елементах якої вже помітне пожовтіння від віку. Стіни біля ванни та умивальника облицьовані кахельною плиткою.

У передпокої квартири стіни обклеєні шпалерами у світлих відтінках.

Балкон квартири виходить у зелений двір будинку.

Власники обіцяють, що під час відключень світла орендарі матимуть надійний зв'язок. Провайдери у будинку забезпечують роботу інтернету за відсутності електроенергії до 100 годин.

Вулиця Сержа Лифаря розташована у самому серці Троєщини. Поруч із будинком 17-А є дитячі садочки та розвинена соціальна інфраструктура.

