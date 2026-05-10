Ціни на полуницю в Києві пішли вгору: скільки коштує кілограм (фото)

Ціни на ягоду цього року виявилися помітно вищими, ніж у розпал минулого сезону

В Києві вже продають першу полуницю, проте ціни залишаються високими. Наразі кілограм ягоди на ринках коштує від 280 до 320 грн. Продавці пояснюють високі ціни тим, що сезон домашньої полуниці в більшості регіонів ще не розпочався, а продукцію поки привозять переважно із Закарпаття. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Попри високу вартість, покупці вже активно цікавляться першою українською ягодою та прицінюються до нового врожаю. Продавці прогнозують, що ближче до літа ціни поступово знижуватимуться, коли на ринках з’явиться більше місцевої полуниці.

«Главком» писав, що ще 4 травня за кілограм першої полуниці із Закарпаття продавці просили 250 грн. Отож за шість днів вартість ягоди зросла на 30-70 грн. Також наприкінці березня вартість полуниці складала від 190 до 600 грн за кіло.

У порівнянні з минулим роком полуниця подорожчала приблизно на 30%. Так, торік ягода на початку сезону коштувала в середньому 200 грн.

У 2024 році в травні найдешевша полуниця була по 55 грн за кілограм, в червні місцеві садівники відвантажували цю ягоду по 60-90 грн/кг. У 2023 році гуртові ціни складали 50-85 грн/кг.

Із початком сезону полуниці Держпродспоживслужба закликала українців уважно ставитися до вибору ягід та місць їх купівлі. У відомстві рекомендують купувати полуницю лише на офіційних агропродовольчих ринках або у магазинах і супермаркетах, де продукція проходить контроль якості та має підтверджене походження.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що на офіційних ринках ягоди перевіряють у державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи, зокрема на вміст нітратів та інших небезпечних речовин.

Водночас стихійна торгівля, зокрема продаж полуниці біля доріг або у невстановлених місцях, не передбачає жодного контролю якості продукції. Через це покупці не мають гарантій щодо безпечності ягід, умов їх зберігання та транспортування.

Також фахівці радять не купувати надто великі або неприродно яскраві ягоди, а перед вживанням обов’язково ретельно мити полуницю під проточною водою. Окремо покупцям рекомендують звертати увагу на зовнішній вигляд продукції: ягоди мають бути сухими, без ознак гниття, однорідного кольору та з характерним ароматом.

Нагадаємо, перша полуниця в українських супермаркетах та на ринках традиційно з’являється ще навесні. На початку сезону ціни залишаються високими через невеликі обсяги врожаю, погодні умови та витрати на логістику. Закарпатська полуниця традиційно однією з перших відкриває сезон української ягоди.