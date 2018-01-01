Світовий банк прогнозує прискорення зростання ВВП України до 4%
- Сьогодні, 18:52
-
Розсилка
Водночас у розвинених країнах Світовий банк очікує зниження темпів економічного зростання до 2,2%
Темпи зростання валового внутрішнього продукту України можуть прискоритися з 2% у 2017 році до 4% у 2019-2020 роках.
Про це йдеться в доповіді Світового банку «Перспективи світової економіки», передає Liga.net.
При цьому аналітики Світового банку вважають, що вже у 2018 році зростання українського ВВП може скласти 3,5%. Прискорення принаймні до 3,1% у поточному році очікують за рахунок відновлення інвестицій і пожвавлення промисловості та торгівлі.
Потенціал зростання ВВП України також пояснюють послабленням геополітичної напруженості.
Водночас у розвинених країнах Світовий банк очікує зниження темпів економічного зростання до 2,2% унаслідок поступового згортання центральними банками посткризових програм фінансового стимулювання.
- Нагадаємо, Кабмін прогнозує зростання ВВП у 2018 році на рівні 3%, у 2019 році - 3,6%, у 2020 році - 4%.
- Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's прогнозує курс гривні на кінець 2018 року на рівні 27,3 грн/дол.
- Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз середньорічної інфляції в Україні у 2017 році на 1,3 процентних пункти - до 12,8%.
- Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує зростання ВВП України в 2018 році до 3,5%.