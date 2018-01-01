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    Світовий банк прогнозує прискорення зростання ВВП України до 4%

    Водночас у розвинених країнах Світовий банк очікує зниження темпів економічного зростання до 2,2%
    Темпи зростання валового внутрішнього продукту України можуть прискоритися з 2% у 2017 році до 4% у 2019-2020 роках. Про це йдеться в доповіді Світового банку «Перспективи світової економіки», передає Liga.net. При цьому аналітики Світового банку вважають, що вже у 2018 році зростання українського ВВП може скласти 3,5%.
    • Сьогодні, 18:52
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    Водночас у розвинених країнах Світовий банк очікує зниження темпів економічного зростання до 2,2%

    Темпи зростання валового внутрішнього продукту України можуть прискоритися з 2% у 2017 році до 4% у 2019-2020 роках.

    Про це йдеться в доповіді Світового банку «Перспективи світової економіки», передає Liga.net.

    При цьому аналітики Світового банку вважають, що вже у 2018 році зростання українського ВВП може скласти 3,5%. Прискорення принаймні до 3,1% у поточному році очікують за рахунок відновлення інвестицій і пожвавлення промисловості та торгівлі.

    Потенціал зростання ВВП України також пояснюють послабленням геополітичної напруженості.

    Водночас у розвинених країнах Світовий банк очікує зниження темпів економічного зростання до 2,2% унаслідок поступового згортання центральними банками посткризових програм фінансового стимулювання.

    • Нагадаємо, Кабмін прогнозує зростання ВВП у 2018 році на рівні 3%, у 2019 році - 3,6%, у 2020 році - 4%.
    • Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's прогнозує курс гривні на кінець 2018 року на рівні 27,3 грн/дол.
    • Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз середньорічної інфляції в Україні у 2017 році на 1,3 процентних пункти - до 12,8%.
    • Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує зростання ВВП України в 2018 році до 3,5%.

     

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