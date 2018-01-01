Світовий банк прогнозує прискорення зростання ВВП України до 4%

Водночас у розвинених країнах Світовий банк очікує зниження темпів економічного зростання до 2,2%

Темпи зростання валового внутрішнього продукту України можуть прискоритися з 2% у 2017 році до 4% у 2019-2020 роках. Про це йдеться в доповіді Світового банку «Перспективи світової економіки», передає Liga.net. При цьому аналітики Світового банку вважають, що вже у 2018 році зростання українського ВВП може скласти 3,5%.



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Водночас у розвинених країнах Світовий банк очікує зниження темпів економічного зростання до 2,2%

Темпи зростання валового внутрішнього продукту України можуть прискоритися з 2% у 2017 році до 4% у 2019-2020 роках.

Про це йдеться в доповіді Світового банку «Перспективи світової економіки», передає Liga.net.

При цьому аналітики Світового банку вважають, що вже у 2018 році зростання українського ВВП може скласти 3,5%. Прискорення принаймні до 3,1% у поточному році очікують за рахунок відновлення інвестицій і пожвавлення промисловості та торгівлі.

Потенціал зростання ВВП України також пояснюють послабленням геополітичної напруженості.

Водночас у розвинених країнах Світовий банк очікує зниження темпів економічного зростання до 2,2% унаслідок поступового згортання центральними банками посткризових програм фінансового стимулювання.