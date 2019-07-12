Світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля - МЗС



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Міністерство закордонних справ України

У МЗС прокоментували рішення РФ про визнання «небажаним» Світового конгресу українців

МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням генеральної прокуратури Росії щодо визнання «небажаною» діяльності Світового конгресу українців.

Як йдеться у заяві МЗС, вищевказане рішення вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ, спрямованої на ліквідацію громадських організацій української меншини на території Росії.

«З іншого боку, не може не тішити той факт, що зареєстрована у Канаді неурядова організація українців «становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки РФ». Світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля, хоча метою цієї організації є підтримка української ідентичності, реабілітація українських поранених військовослужбовців та цивільних осіб, що постраждали від російської збройної агресії проти України, здійснення просвітницьких програм та українського шкільництва за межами України, а також збереження національної пам’яті про жертви Голодомору в Україні у 1932-1933 роках», - наголосили у МЗС України.

У відомстві додали, що Україна готова вжити усіх кроків у відповідь на це рішення держави-агресора та закликає міжнародну спільноту розглядати це рішення генеральної прокуратури РФ як чергове зухвале порушеня фундаментальних прав людини, у тому числі прав української меншини на території Росії, та посилити дипломатичний тиск на злочинний кремлівський режим.

Нагадаємо, напередодні генеральна прокуратура Росії визнала небажаною на території РФ міжнародну неурядову організацію з Канади Ukrainian World Congress (Світовий конгрес українців).