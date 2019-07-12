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    У світі

    Генпрокуратура Росії визнали небезпечним Світовий конгрес українців

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    Генпрокуратура Росії визнали небезпечним Світовий конгрес українців

    В РФ бачать загрозу від організації для «конституційного ладу і безпеки Російської Федерації»

    Генеральна прокуратура Росії визнала небажаною на території РФ міжнародну неурядову організацію з Канади Ukrainian World Congress (Світовий конгрес українців).

    Про це повідомляється на сайті відомства.

    У генпрокуратурі пояснюють, що бачать загрозу від організації для «конституційного ладу і безпеки Російської Федерації».

    Відзначається також, що своє рішення російська прокуратура увалила «за результатами вивчення матеріалів, що надійшли».

    До слова, президент України Володимир Зеленський 2 липня у Торонто провів зустріч з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади.

    Росія Генпрокуратура українці діаспора
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