Генпрокуратура Росії визнали небезпечним Світовий конгрес українців
В РФ бачать загрозу від організації для «конституційного ладу і безпеки Російської Федерації»
Генеральна прокуратура Росії визнала небажаною на території РФ міжнародну неурядову організацію з Канади Ukrainian World Congress (Світовий конгрес українців).
Про це повідомляється на сайті відомства.
У генпрокуратурі пояснюють, що бачать загрозу від організації для «конституційного ладу і безпеки Російської Федерації».
Відзначається також, що своє рішення російська прокуратура увалила «за результатами вивчення матеріалів, що надійшли».
До слова, президент України Володимир Зеленський 2 липня у Торонто провів зустріч з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади.