Обшуки на Закарпатті: виборцям пропонували 1-1,5 тис. гривень (фото)



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В поліції розповіли про схему скупки голосів, яку налагодили на Закарпатті

Група осіб на Закарпатті організувала «схему» скуповування виборчих голосів за одного з кандидатів у народні депутати. Для цього вони використовували посадових та довірених осіб, повідомляють в Департаменті захисту економіки Нацполіції.

Поліцейські встановили, як працює дана «сітка» на Закарпатті. Вказані особи спочатку формують списки громадян, які за грошову винагороду погодилися віддати свій «голос» за певного кандидата.

В подальшому один примірник сформованих списків передається «кураторам», а інший залишається безпосередньо у тих, хто займається грошовою агітацією виборців.

За голосування у день виборів за певного кандидати у народні депутати громадянам обіцяли заплатити 1000-1500 гривень. Для цього виборцю треба буде сфотографувати бюлетень у кабінці з відміткою навпроти потрібного депутата та передати фото куратору.

В «схемі» брали участь і підлеглі організаторів

Наразі правоохоронці проводять санкціоновані обшуки за місцем мешкання осіб, причетних до організації мережі підкупу виборців.

Нагадаємо, сьогодні з сьомої ранку на Закарпатті проходять масові обшуки в осіб, які підозрюються у підкупі виборців. Відомо про арешт осіб у Виноградівському, Ужгородському та Іршавському районах.

В Закарпатській обласній поліції повідомили, що станом на 15 липня, до них надійшло 109 повідомлень про імовірні порушення виборчого законодавства. За підсумками перевірки інформації, у 24 випадках складено адмінпротоколи, а ще за двома фактами – відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.