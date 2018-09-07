Свіжі дані щодо ситуації на Херсонщині: МОЗ надав рекомендації



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У міністерстві розповіли, що як мінімізувати ризики для здоров’я

За минулу добу жителі Херсонської області не зверталися за медичною допомогою, а показники шкідливих речовин залишаються у межах норми.

Про це 7 вересня повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на інформацію станом на 12:00.

Зазначається, що за результатами лабораторних досліджень ґрунту, води та повітря на території Херсонської області перевищень допустимої концентрації оксиду азоту, оксиду сірки, сірководню, оксиду вуглецю не виявлено. Заміри проводились у найближчих селищах прикордонної території Каланчацького та Чаплинського районів Херсонщини.

«За минулу добу до закладів охорони здоров’я області для отримання медичної допомоги громадяни не зверталися», - заявили у міністерстві.

Повідомляється, що вночі з 6 на 7 вересня на території деяких районів Херсонської області випадали опади у вигляді дощу. Дощ зменшив рівень діоксиду сірки та зважених речовин (пилу) в атмосферному повітрі та на ґрунті. Їхня концентрація не шкідлива для здоров’я.

Також в МОЗ зазначили, що жителям населених пунктів можливого ураження запропоновано за бажанням провести оздоровлення дітей в дитячих оздоровчих таборах курортних районів області.

«У разі погіршення самопочуття (неприємного присмаку у роті, подразнення слизових оболонок очей, органів дихання, шкіри) терміново зверніться до лікаря!» - підкреслили в міністерстві.

Зазначається, що мінімізувати ризики для здоров’я допоможе дотримання правил гігієни:

частіше приймайте душ та вмивайте обличчя;

робіть вологе прибирання;

пийте більше рідини: води, чаю, молока з содою та маслом і. т.д., мінеральної води;

ретельно мийте овочі та фрукти у проточній воді та зрізайте з них шкірку;

не потрібно випасати худобу або заходити в низини, яри, балки;

утримайтеся від купання у відкритих водоймах.

Нагадаємо, освітній процес в школах та дитячих садках у Херсонській області, які розташовані в зонах можливих уражень, тимчасово зупинять.

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