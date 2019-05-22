Свіжі рейтинги. Хто пройде у наступну Раду



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Фото: УНІАН

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил в Україні залишається партія «Слуга народу», в Раду також може пройти партія Вакарчука

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил в Україні є партія «Слуга народу». Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Зазначається, що її готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Також соціологи показали, які ще партії мають шанс пройти в Раду:

за «Опозиційну платформу – За життя» готові проголосувати 10,5% опитаних,

за БПП Солідарність – 8,8%,

за «Батьківщину» – 7,3%,

за партію «Сила та честь» Ігоря Смешка – 5,1%,

за партію «Голос» Святослава Вакарчука – 4,6%,

за Радикальну партію Олега Ляшка – 3,3%,

за Опозиційний блок готові проголосувати 3,2% опитаних.

Повідомляється, що рейтинг інших партій менше 3%.

За даними соціологів, партія «Слуга народу» – лідер в усіх макрорегіонах, а «Опозиційна платформа – За життя» та «Опозиційний блок» мають міцні позиції у південно-східних областях, а інших партії, що зберігають шанси на потрапляння до парламенту, – у центрально-західних.

Крім того повідомляється, що партія «Слуга народу» лідер т.зв. «другого вибору».

Її готові підтримати у разі неучасті свого фаворита у виборах, ще 11,4% респондентів, що мають намір голосувати.

За «Опозиційну платформу - За життя» у такому випадку могли б проголосувати ще 7,1%, партію Вакарчука – 6,4%, Батьківщину – 5,1%, партію «Сила і честь» 4,9%, «Опозиційний блок» – 4,3%, Радикальну партію – 3,7%, Громадянську позицію – 3,6%, БПП Солідарність – 3,1%.

Зазначається, що антирейтинг партій очолює БПП Солідарність. За неї за жодних обставин не проголосували б 51,9%.

При цьому 58% опитаних заявили, що на парламентських виборах будуть шукати альтернативу серед нових партій, з іншого боку 26% – готові проголосувати за парламентські політичні сили. Запит на «традиційні партії» відносно вищий серед прихильників сил, які зараз представлені у Верховній Раді. Водночас навіть тут від 24 до 40% готові віддати свої голоси «новим» політичним проектам.

Підтримка соціально-економічних ініціатив партії – головний мотив вибору політичної сили серед респондентів (59%). Виходячи передусім з симпатій до лідера голосують 14%, ідеологічних засад – 10%. Лідерський чинник відносно вищий серед симпатиків Радикальної партії, ідеологічний – БПП Солідарність. При цьому майже дві третини виборців згаданих політичних сил, будуть голосувати, виходячи з соціально-економічних ініціатив партії.

Повідомляється, що опитування було проведено з 16 по 21 травня серед населення віком від 18 років і старше, які були опитані методом особистого інтерв'ю.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом населення. Вибіркова сукупність - 2 тисячі респондентів. Похибка становить не більше 2,2%.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.

21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%.

Також нагадаємо, що рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради буде оскаржено в Конституційному суді. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій в коментарях в соціальній мережі Facebook. Напередодні ввечері у своєму акаунті в соціальній мережі Парубій заявив, що президент Зеленський почав свою діяльність з грубого порушення Конституції.