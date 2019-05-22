У Верховній Раді проходить позачергове засідання (трансляція)



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Рада розглядає зміни до закону про вибори нардепів

У Верховній Раді триває позачергове пленарне засідання парламенту.

Як повідомлялося, законопроекту про внесення змін до закону про вибори народних депутатів на сайті Верховної Ради досі немає.

Як відомо, вчора президент Володимир Зеленський звернувся із листом до Парубія із проханням про позачергове засідання із метою розгляду саме цієї законодавчої ініціативи глави держави: зміни до закону про вибори народних депутатів.

Перед сьогоднішнім засіданням Ради Блок Петра Порошенка провів засідання фракції. Народний депутат Олександр Черненко заявив, що виступає за повноцінну виборчу реформу, за відкриті списки та проти мажоритарної виборчої системи.

Також нагадаємо, що рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради буде оскаржено в Конституційному суді. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій в коментарях в соціальній мережі Facebook. Напередодні ввечері у своєму акаунті в соціальній мережі Парубій заявив, що президент Зеленський почав свою діяльність з грубого порушення Конституції.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.

21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%.

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