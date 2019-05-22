Рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржене у Конституційному суді – Парубій



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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій

Вибори до парламенту призначені на 21 липня

Рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради буде оскаржено в Конституційному суді. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій в коментарях в соціальній мережі Facebook.

Як вже повідомляв «Главком», напередодні ввечері у своєму акаунті в соціальній мережі Парубій заявив, що президент Зеленський почав свою діяльність з грубого порушення Конституції.

«Сумно і тривожно, що Гарант Конституції України розпочинає свою діяльність на посаді з грубого порушення Конституції. Поганий знак», - написав Парубій.

В коментарях користувач соцмережі поставив питання про те, «чи буде оскаржено це порушення Конституції в Конституційному суді», на що він відповів «так».

Нагадаємо, 21 травня Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.

21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%.

Сьогодні, 22 травня, о 12 годині Верховна Рада розпочне позачергове засідання.

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