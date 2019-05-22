Зеленський нестиме відповідальність за розпуск Ради - Парубій



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Парубій натякнув, що Зеленський може закінчити як Янукович

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що Володимир Зеленський нестиме відповідальність за розпуск парламенту.

«Я розумію, що рішення Конституційного суду може бути пізніше, ніж проведення самих виборів. Але разом з тим, я переконаний, що я переконаний, що як голова Верховної Ради маю дати політичну оцінку цьому указу і сказати, що його автор буде нести відповідальність і по закону, і перед народом України», - сказав Парубій сьогодні в сесійному залі.

«Усьому прийде свій час. Один президент вже починав свої дії з порушення Конституції», - натякнув Парубій на Януковича.

Нагадаємо, Андрій Парубій в Facebook написав, що рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради буде оскаржено в Конституційному суді.

21 травня Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.

21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%.