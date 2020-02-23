Російські окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі



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Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем, мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців ЗСУ

У неділю, 23 лютого, російсько-терористичні війська 13 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – зазначається у повідомленні.

Так, один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: поблизу Талаківки – з безпілотного літального апарату ворог скинув по наших позиціях гранатометний постріл.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 12 обстрілів по наших позиціях:

поруч з Травневим – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Кримського – з міномета калібру 120 мм ворог випустив 5 мін, 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

двічі неподалік Оріхового – зі 120-мм міномета – 29 мін; два рази в районі Новоолександрівки – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 10 снарядів та 8 мін зі 120-мм міномета;

поруч з населеним пунктом Хутір Вільний – з міномета калібру 82 мм – 6 мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Золотого-4 – з 82-мм мінометів противник випустив 15 мін; неподалік Попасної – з мінометів калібру 82 мм – 14 мін; у районі Новозванівки – з 82-мм міномета та великокаліберного кулемета;

двічі поруч з Луганським – з міномета калібру 120 мм – 2 міни та 9 мін з 82-мм мінометів, а також противник вів вогонь з озброєння БМП-2 та гранатометів різних систем.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Як повідомлялося, 22 лютого, окупанти сім разів порушили режим припинення вогню, міномети працювали біля трьох населених пунктів.