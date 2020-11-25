Названо вартість головної новорічної ялинки України

На ялинці буде близько 1500 іграшок

Головна ялинка України розташовуватиметься на Софійській площі і буде штучною

Цьогоріч головна ялинка на Софійській площі у Києві буде штучною і обійдеться у 5-7 млн гривень. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців. Про це повідомив організатор новорічних святкувань та інших мистецьких заходів у Києві - компанія FolkUkraine - у відповідь на інформаційний запит Укрінформу.

Як і в минулі роки, головна ялинка України розташовуватиметься на Софійській площі, тематика цього року – «Казковий ліс» зі своїми персонажами та тематичним декором (лісові звірі та плоди – шишки, горішки, бурульки, сніжинки та гірлянди).

На ялинці буде близько 1500 іграшок та 10 кілометрів гірлянд, запланована висота – 31 метр.

Як повідомлялося, у випадку запровадження урядом жорсткішого карантину всі події, такі як засвічення ялинки, репортажі з прикрашених локацій, транслюватимуться онлайн. Також повідомили, що можливе огородження території, щоб до ялинки підходила обмежена кількість людей. Цього року у киян будуть одразу три новорічні ялинки: головна ялинка країни на Софійській площі, головна ялинка Києва біля Арки дружби народів та ялинка на Контрактовій площі. Організатори готують спеціальний маршрут із новорічними локаціями, який об'єднує всі три головних ялинки.

Нагадаємо, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь.

Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві.

Як відомо, Кабінет міністрів може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята, хоча зараз введення більш жорстких заходів поки не розглядається.