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    Таємною гостею форуму YES стала акторка із серіалу «Картковий будинок»

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    Таємною гостею форуму YES стала акторка із серіалу «Картковий будинок»

    Райт поговорила із Зеленським та його дружиною, а також олігархом Віктором Пінчуком

    Цьогоріч на форумі YES (Ялтинська європейська стратегія) у Києві таємною гостею стала американська акторка Робін Райт, відома за роллю Клер Андервуд у серіалі «Картковий будинок».

    Учасники форуму поставили їй декілька запитань. Так, на запитання, чи зустрічалася вона з президентом США Дональдом Трампом, Райт відповіла: «Ні, дякую».

    Також її запитали, чи думала вона сама стати президентом.

    «Перед тим я мала б бути коміком. Він (президент Зеленський — ред.) тут?», — сказала акторка.

    Згодом Райт поговорила із Зеленським та його дружиною, а також олігархом Віктором Пінчуком, фонд якого проводить форум YES.

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