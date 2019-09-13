Таємною гостею форуму YES стала акторка із серіалу «Картковий будинок»

Райт поговорила із Зеленським та його дружиною, а також олігархом Віктором Пінчуком

Цьогоріч на форумі YES (Ялтинська європейська стратегія) у Києві таємною гостею стала американська акторка Робін Райт, відома за роллю Клер Андервуд у серіалі «Картковий будинок».

Учасники форуму поставили їй декілька запитань. Так, на запитання, чи зустрічалася вона з президентом США Дональдом Трампом, Райт відповіла: «Ні, дякую».

Також її запитали, чи думала вона сама стати президентом.

«Перед тим я мала б бути коміком. Він (президент Зеленський — ред.) тут?», — сказала акторка.

Американській акторці Робін Райт на форумі YES поставили запитання, чи не збирається вона балотуватися на президентських виборах у США — Райт відповіла, що спершу має стати коміком і запитала, чи «він» теж тут (імовірно, ідеться про Зеленського) pic.twitter.com/8jZYrgdGjV — hromadske (@HromadskeUA) 13 вересня 2019 р.

Згодом Райт поговорила із Зеленським та його дружиною, а також олігархом Віктором Пінчуком, фонд якого проводить форум YES.