«Такого немає в жодній європейській країні». Томенко озвучив головні проблеми децентралізації

За словами Томенка, у більшості ОТГ спостерігається дефіцит бюджетів

На Житомирщині та Черкащині поділ на нові райони здійснювався абсолютно непрофесійно. На прикладі цих територій можна побачити основні проблеми децентралізації. Про це пише ексвіцепрем’єр і колишній віцеспікер Верховної Ради Микола Томенко на своїй сторінці в мережі Facebook.

Томенко розповів, що на Житомирщині створено чотири райони, де Бердичівський об‘єднав два райони, 10 громад і населення біля 160 тисяч. А Житомирський район тепер складається із 11 колишніх районів, 31 ОТГ і населення більше ніж 600 тисяч. У Черкаській області кілька сіл лівобережної частини Канівського району приєднали не до сусідньої Золотоноші, а до дальніх правобережних Черкас.

«Подібна ситуація, де навколо обласних центрів об’єднали від 11 до 7 районів із чисельністю в більш як 600 тисяч мешканців, у той час коли решта районів об’єднали по 3-4 райони із чисельністю у 150-200 тисяч, у майже всіх областях центральної України», – розповів Томенко.

За його словами, на створення ОТГ впливають комерційні та політичні інтереси місцевих землевласників і чиновників. «У результаті маємо ОТГ із 40-30 селищ і сіл, чого немає в жодній європейській країні, які реформатори вказували, як зразок», – підкреслив Томенко.

Також політик прокоментував бюджети ОТГ на 2021 рік. «Нагадаю, що ОТГ передано всі чинні бюджетні зобов’язання в соціальній та гуманітарних сферах, натомість фінансові можливості збільшено несуттєво. Це призвело до значного дефіциту бюджетів у більшості ОТГ: за нашими оцінками від 10 до 60 млн. в кожній великій ОТГ», – розповів він.

Томенко додав, що керівники ОТГ будуть змушені скорочувати заклади охорони здоров’я, освіти, культури, спорту. Вони також не матимуть можливості повністю забезпечити соціальні виплати для всіх пільгових категорій мешканців ОТГ.