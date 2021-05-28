Перейшла мінне поле, аби жити в Україні. 16-річна дівчина втекла з ОРДО (фото)

Зі слів дівчини, вона має родичів на Західній Україні

Неповнолітня свідомо прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке

Неповнолітня мешканка непідконтрольної українському уряду так званої ДНР перетнула мінні поля і прийшла на лінію розмежування, щоб потрапити на неокуповану територію. Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ

Напередодні близько 23:00 на позиції Збройних сил України зі сторони ОРДО біля смт. Верхньоторецьке вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає у місті Горлівка та має паспорт так званої «Донецької народної республіки».

Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке.

Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України. Зі слів дівчини, вона має родичів на Західній Україні.

Наразі неповнолітньою опікується ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. ЇЇ оглянули медики, тілесних ушкоджень дівчина не має. З нею працюють психологи.

Вказано, що до встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.

Нагадаємо, майже 530 тисяч жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей за два роки отримали російське громадянство в спрощеному порядку. «Із початку реалізації указу президента РФ від 24 квітня 2019 року громадянства РФ набули більш 527 тисяч осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України», – ідеться в повідомленні пресцентру МВС Росії.

За даними російського МВС, майже 2 тисячі жителів ОРДЛО в набутті російського громадянства відмовили. Так, 40% заяв було відхилено у зв’язку з тим, що люди мали обмеження на в’їзд в Росію через адміністративне видворення, депортації, реадмісію або у зв’язку з прийнятим щодо них рішення про небажаність перебування в РФ.