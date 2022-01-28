Тарифи з 1 лютого: газопостачальні компанії опублікували ціни

Газ коштуватиме в останній місяць зими від 7,70 до 11,99 грн за кубометр

Газопостачальні компанії оприлюднили свої цінники на «блакитне паливо» на лютий 2022 року. Про це повідомляє «ГазПравда».

Залежно від постачальника, в лютому 2022 року ціни коливатимуться від 7,70 до 11,99 грн за кубометр.

У порівнянні з січнем, одна компанія знизила свою річну ціну з 8,10 до 7,70 грн за куб. Решта постачальників свої річні пропозиції не змінили. Більшість, а саме 38 компаній, встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

фото: ГазПравда

Найвигідніший цінник у порівнянні з січнем знизився до 7,70 грн. Стільки за кубометр просить компанія ЕРУ Людям.

7,799 грн за кубометр – пропозиція компанії Енерджі Трейд Груп (ETG.UA).

Лише на 0,001 грн більше – 7,80 грн за куб – просить компанія Neogas. Далі йдуть Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн за куб), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн за куб), Палівенерго (7,90 грн за куб), Енергогарантія (7,95 грн за куб).

Газопостачальна компанія Нафтогаз України запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр.

Таку саму ціну оприлюднили Газпостачсервіс і Тернопільоблгаз Збут.

Решта компаній мають цінники від 7,98 до 11,99 грн за кубометр.

Повний перелік постачальників і їхні пропозиції наведені нижче в таблиці.

Нагадаємо, що до кінця поточного опалювального сезону газ для побутових споживачів не подорожчає. Чинні річні базові пропозиції діятимуть до кінця квітня 2022 року. Газопостачальні компанії традиційно переглядають їх раз на місяць, проте за умовами контрактів змінювати ціни можуть лише в сторону зниження.

А з травня компанії мають запустити річні базові тарифи на сезон 2022-2023 років. Їхня презентація очікується в квітні.