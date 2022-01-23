Яким підприємствам загрожує зупинка через подорожчання газу. Пряма мова виробників

Зупинка роботи деяких підприємств може призвести до помітного зростання соціального напруження

При поточній ціні на газ для юридичних осіб багатьом підприємствам дешевше зупинитися, ніж працювати у збиток. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «50 гривень за куб газу. Як бізнес виживає в шокових умовах».

Своїми міркуваннями щодо можливості зупинки підприємств через «непідйомну» ціну на газ поділилися представники різних галузей виробництва.

Перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів, заступник генерального директора холдингу «хлібні інвестиції» Олександр Тараненко наголошує, що хлібопекарська галузь не може зупинитися за будь-яких умов, адже це неминуче призведе до бунтів серед населення.

Зі свого боку голова наглядової ради групи компаній «Молочний альянс» Сергій Вовченко зазначає, що підприємствам, які виробляють молочні продукти, у поточних умовах дешевше зупинити виробництво, ніж платити за газ за актуальними тарифами.

«Приклад одного з наших заводів: зупинка роботи на один місяць завдає холдингу 2,5 млн грн збитків. А продовження роботи за нинішньої ціни на природний газ та сировину завдає збитків 7,5 млн грн. Дешевше зупинитися», – вважає фахівець.

На думку першого заступника голови правління комбінату «Тепличний» Євгена Чернишенка, зупинка підприємств асоціації «теплиці України» на ринку плодоовочевої продукції навряд чи позначиться, адже левова частка овочів та фруктів в Україні – це імпорт. Проте якщо брати ситуацію у всіх галузях, то зупинки та страйки підприємств призведуть до хаосу.

Президент Спілки хіміків України, що об’єднує підприємства-виробники мінеральних добрив Олексій Голубов вважає, що якщо зараз повністю зупинити галузь до посівної аграрії отримають 25-30% необхідної кількості добрив (щорічне споживання складає близько 6 млн тонн).

«Тоді можливо, буде поганий урожай. Щоб не зривати контракти та платити неустойку, зернотрейдери восени продаватимуть все, що є, і виникне загроза для продовольчої безпеки України», – вважає Голубов.

Нагадаємо, 15 січня почала діяти постанова уряду про продаж за пільговою ціною 20% газу українського видобутку підприємствам, які виробляють соціально значущі продукти харчування. Як вже повідомляв «Главком», до списку виробників продовольства, які отримуватимуть пільговий газ, потрапило 7 тис. підприємств.

17 січня Українська енергетична біржа провела перші торги з продажу природного газу власного видобутку, до них були допущені перші 100 виробників соціальних продуктових товарів. Продавці представили 137 лотів, зі стартовими цінами від 6154 до 17770 грн за тис. кубометрів (середня пільгова ціна на газ склала 11,6 тис. грн). Для порівняння ринкові ціни сьогодні в 4-5 разів вищі. Пільги діятимуть для покупців у період карантину, але не довше ніж до 1 травня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що через зростання ціни на газ продовольча безпека України опинилася під загрозою.

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