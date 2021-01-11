Тарифні протести. Обурені полтавчани штурмували облдержадміністрацію (відео)

Полтавчани готуються перекривати дороги

У понеділок, 11 січня, у Полтаві кілька сотень людей зібралися на площі перед Полтавською облдержадміністрацією – мітингують проти підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива. Мітинг розпочався об 11-й годині і триває досі, пише Kolo.news.

Організатори акції підготували звернення до голови Полтавської облдержадміністрації Олега Синєгубова та депутатів обласної ради.

У зверненні – вимога повернути час для виступів представників громади на сесіях Полтавської облради та проголосувати за звернення до центральної влади стосовно тарифів.

Правозахисник Василь Ковальчук передав лист працівникам апарату ОДА, але поспілкуватися із самим головою ОДА не вийшло – зараз у нього триває нарада. Мітингувальники вимагають Синєгубова перервати нараду й вийти до них. Натовп налаштований категорично, люди висловлюють намір прорватися в приміщення адміністрації.

В ОДА повідомили, що до мітингувальників має вийти заступник голови Євген Греков. Таке повідомлення обурило учасників акції, проте спроби прорватися в адмінбудівлю вони припинили.

Близько 12.00 мітингувальникам передали повідомлення, що і Греков не вийде, але запрошує кількох учасників мітингу на розмову. Мітингувальників це не задовольняє. Вони не погоджуюся і пропонують перекривати дорогу.

Кілька десятків людей перекрили рух транспорту по вулиці Соборності та Ляхова біля управління СБУ.

Нагадаємо, що цими вихідними Полтавщиною прокотилася хвиля протестів проти високих тарифів. Мітингували в Глобиному, Карлівці, Градизьку, Пирятинському районі й у самому обласному центрі.

Наразі газ жителям Полтавської області постачають чотири компанії. Найбільше клієнтів у постачальної компанії «Полтавагаз Збут». У неї січнева ціна на газ становить 8,91 грн за кубометр (з ПДВ і без вартості послуги за доставку). Торговий дім «Лубнигаз» дає газ на січень за 8,98 грн. ТОВ «Кременчукгаз трейдінг» – 7,64 грн., а ТОВ «Кременчукгаз постачання» – 8,5 грн.

З 1 січня газопостачальні компанії підняли ціну на газ для населення. Паливо в середньому подорожчає на одну на гривню за кубометр порівняно з ціною у грудні. Тарифи ж у більшості облгаззбутів коливаються в межах 8,91 грн за кубічний метр («Полтавагаз збут») і до 9,93 грн («Чернівцігаз збут») – ціна враховує ПДВ, але без вартості послуги за розподіл, тобто за доставку. Для порівняння: в грудні облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за куб – ціна у різних областях була в діапазоні 7,92 - 9,05 грн.