В Івано-Франківську протестують проти росту тарифів (відео)

В Івано-Франківську ціна за один кубометр газу становитиме майже 10 гривень

У понеділок, 11 січня, під офісом АТ «Івано-Франківськгаз» зібралися кілька десятків людей, яку протестують проти росту тарифів, зокрема здорожчання газу і його доставки. Люди зібралися стихійно, пише «Галка».

«Дві кімнати, чоловік і я на пенсії, за газ вийшло три тисячі гривень. Мусять допомагати діти. Влада має думати про народ», – каже учасниця мітингу Любов Ярославівна.

Франківці спробували зайти до керівництва установи, однак їх не впустили. Дехто вважає, що треба діяти радикальніше, зокрема перекривати дороги.

Люди домовилися зібратися тут же наступного понеділка. Окремі з громадян вважають, що зараз треба йти і до місцевої влади.

Наразі люди вирушили під ОДА та міську раду, протестувальники закликають долучатись до них о 13 годині.

Нагадаємо, що нещодавно в «Івано-Франкіськгаз Збуті» повідомили про зростання ціни на газ у січні. Ціна за один кубометр газу становитиме майже 10 гривень.

Останніми днями Україну заполонили протести. Людей виводять на вулицю нові газові тарифи, які почали діяти з 1 січня. Жителі з різних областей вимагають скасування нових цін.

З 1 січня газопостачальні компанії підняли ціну на газ для населення. Паливо в середньому подорожчає на одну на гривню за кубометр порівняно з ціною у грудні. Тарифи ж у більшості облгаззбутів коливаються в межах 8,91 грн за кубічний метр («Полтавагаз збут») і до 9,93 грн («Чернівцігаз збут») – ціна враховує ПДВ, але без вартості послуги за розподіл, тобто за доставку. Для порівняння: в грудні облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за куб – ціна у різних областях була в діапазоні 7,92 - 9,05 грн.