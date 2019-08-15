Тайфун «Кроса» обрушився на Японію, проходить масштабна евакуація населення
Загальна кількість опадів за добу може перевищити 1 тис. мм. Метеослужба Японії підняла рівень загрози до четвертого з п'яти можливих
Тайфун «Кроса» загрожує затопленнями і зсувами 280 тис. осель на островах Сікоку і Кюсю
П'ятеро людей отримали травми в результаті потужного тайфуну «Кроса», що обрушився на Японію.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Постраждалі зафіксовані в префектурах Міе, Ехіме, Оіта і Міядзаки. Евакуація на тлі попереджень про можливі зсуви і повені була проведена в Коті і 14 інших префектурах Японії.
Всього влада видала рекомендації з евакуації для майже 580 тисяч жителів.
Вже скасовано понад 720 внутрішніх рейсів. Переважно це рейси, що з'єднують столичний аеропорт Ханеда і захід країни.
Представники авіакомпаній заявляють, що кількість скасованих польотів може рости в залежності від руху тайфуну, і закликають мандрівників перевіряти останню інформацію про свої рейси.
Також змінено рух поїздів, переважно в західній частині Японії.
За даними метеорологічного агентства Японії, тайфун «Кроса», що прийшов з південного заходу на узбережжя Японії, загрожує затопленнями і зсувами 280 тис. осель на островах Сікоку і Кюсю.
Загальна кількість опадів за добу може перевищити 1 тис. мм. Метеослужба Японії підняла рівень загрози до четвертого з п'яти можливих.
«З огляду на прогнози рекордних дощів і сильних вітрів, ми хотіли б попросити людей у постраждалих районах не виходити на вулицю і заздалегідь приготуватись до евакуації, у разі необхідності, відповідно до вказівок місцевої влади», - сказав на пресконференції генсек кабінету міністрів Есіхіде Суга.
Джерело: Інтерфакс-Україна