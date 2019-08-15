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    Тайфун «Кроса» обрушився на Японію, проходить масштабна евакуація населення

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    <p>Загальна кількість опадів за добу може перевищити 1 тис. мм. Метеослужба Японії підняла рівень загрози до четвертого з п'яти можливих</p> - Тайфун «Кроса» обрушився на Японію, проходить масштабна евакуація населення

    Загальна кількість опадів за добу може перевищити 1 тис. мм. Метеослужба Японії підняла рівень загрози до четвертого з п'яти можливих

    Тайфун «Кроса» загрожує затопленнями і зсувами 280 тис. осель на островах Сікоку і Кюсю

    П'ятеро людей отримали травми в результаті потужного тайфуну «Кроса», що обрушився на Японію.

    Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Постраждалі зафіксовані в префектурах Міе, Ехіме, Оіта і Міядзаки. Евакуація на тлі попереджень про можливі зсуви і повені була проведена в Коті і 14 інших префектурах Японії.

    Всього влада видала рекомендації з евакуації для майже 580 тисяч жителів.

    Вже скасовано понад 720 внутрішніх рейсів. Переважно це рейси, що з'єднують столичний аеропорт Ханеда і захід країни.

    Представники авіакомпаній заявляють, що кількість скасованих польотів може рости в залежності від руху тайфуну, і закликають мандрівників перевіряти останню інформацію про свої рейси.

    Також змінено рух поїздів, переважно в західній частині Японії.

    За даними метеорологічного агентства Японії, тайфун «Кроса», що прийшов з південного заходу на узбережжя Японії, загрожує затопленнями і зсувами 280 тис. осель на островах Сікоку і Кюсю.

    Загальна кількість опадів за добу може перевищити 1 тис. мм. Метеослужба Японії підняла рівень загрози до четвертого з п'яти можливих.

    «З огляду на прогнози рекордних дощів і сильних вітрів, ми хотіли б попросити людей у постраждалих районах не виходити на вулицю і заздалегідь приготуватись до евакуації, у разі необхідності, відповідно до вказівок місцевої влади», - сказав на пресконференції генсек кабінету міністрів Есіхіде Суга.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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